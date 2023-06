Kansanedustaja muistuttaa: Kauheus tapahtuu vain Vladimir Putinin Venäjän syystä

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan kaikki sotarintamilla tapahtuva kauheus johtuu vain diktaattori Vladimir Putinin Venäjän syystä.

Hän viittaa Kahovkan padon romahtamiseen Venäjän miehittämällä Hersonin alueella. Ukraina syyttää padon räjäytyksestä Venäjää.

– On Kahóvkan padolla tapahtunut mitä tahansa ja kenen toimesta tahansa niin lopullinen syy tapahtumille on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

– Mutta se on totta, että Venäjä näyttää olevan päivä päivältä onnettomammassa tilanteessa. Epätoivo näkyy maan toimissa ja myös sotilaiden keskuudessa. Twitterissä on muun muassa jaettua tietoa miten sotilaille on jaettu kuolleiden päältä kerättyjä varusteita, hän jatkaa.

Heinonen muistuttaa, että aiemmin Venäjää pidettiin varsin yleisesti maailman toisena asemahtina Yhdysvaltain rinnalla. Ukrainassa käyty sota on osoittautunut, että Venäjän sotilaalliset kyvyt ovat olleet luultua heikommat.

Heinonen kertoo jo aiemmin pitäneensä esitelmää siitä, mitä ja miksi Venäjällä on tapahtunut.

– Ja siinä (esitelmässä) on kohta missä Putinin ajatuksen juoksua yritän hahmotella mm. nöyryytetyksi itsensä kokeman entisen suurvallan kautta ja myös Novorossija -haaveilun kautta. Nöyryytetyksi Venäjä näyttää tässä itsensä kaikella tavalla tekevän.

Kirjoituksensa lopuksi Heinonen kysyy, koska ”tämä järjettömyys loppuu”.

– Tämä sota on järjetön kaikille. Tietenkin vapauttaa puolustaville ukrainalaisille, mutta myös hulluuteen pakotetuille nuorille venäläisille.