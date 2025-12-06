Verkkouutiset

Ihmisiä seuraamassa valtakunnallista lipunnostotilaisuutta Helsingin Tähtitorninmäellä itsenäisyyspäivänä. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kansanedustaja listaa Suomen vahvuuksia: On etuonni asua täällä

  • Julkaistu 06.12.2025 | 13:54
  • Päivitetty 06.12.2025 | 13:57
  • Politiikka
Suomi on maailman onnellisin maa kahdeksatta vuotta peräkkäin, Ville Valkonen muistuttaa.
Kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) julkaisi itsenäisyyspäivänä laajan Suomea ylistävän kirjoituksen X:ssä. Julkaisussa Valkonen luetteli useita kansainvälisiä vertailuja, joissa Suomi sijoittuu maailman kärkeen.

Valkosen mukaan Suomi on muun muassa maailman onnellisin maa jo kahdeksatta vuotta peräkkäin, kestävän kehityksen ykkösmaa, yksi maailman rauhallisimmista maista sekä yksi tasa-arvoisimmista sukupuolten osalta.

Lisäksi Suomi sijoittuu maailman parhaiden maiden joukkoon äideille ja on yksi parhaista maista perheen perustamiseen.

Valkonen muistuttaa myös siitä, että suomalaiset aikuiset ovat maailman huippua lukutaidossa ja numerotaidossa. Lisäksi Suomi kuuluu maailman innovatiivisimpien maiden kärkijoukkoon.

– Onhan tämä aikamoinen etuonni asua täällä. Valittajat ovat väärässä. Totta kai haasteita riittää, mutta niistä varmasti selvitään sisulla, rohkeudella ja yhteistyöllä, Valkonen toteaa.

– Tehdään jokainen joka päivä töitä, että Suomi olisi jatkossa entistä parempi.

Kirjoituksensa päätteeksi Valkonen toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun odotusta.

