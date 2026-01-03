Kansanedustaja kommentoi Vantaa-keskustelua: Jos ongelmista ei saa puhua, ne pahenevat

Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ei ole tyytyväinen viime päivinä käydyn Vantaa-keskustelun tasoon. Kokoomusedustaja otti asiaan kantaa lauantaina viestipalvelu X:ssä.

– Voi tätä keskustelun tasoa taas! Vantaan kaupunginjohtajan ja meidän poliitikkojen pitää keskittyä siihen, miten maahanmuuttoon liittyvät ongelmat ratkaistaan, eikä vain lähteä yksioikoisesti tuomitsemaan hiihtäjän sanomisia, Kauma kirjoittaa.

Keskustelu Vantaan tilaanteesta alkoi hiihtotähti Vilma Nissisen kuvailtua torstaina kaupunkia ja sen Hakunilan lähiötä ”Suomen Mogadishuksi”. Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen arvosteli Nissisen lausuntoa ”tarpeettomaksi” Iltalehdessä. Nissinen pahoitteli kommenttiaan perjantaina.

Kansanedustaja Kauman mukaan sananvalintoja on syytä julkisessa keskustelussa miettiä etukäteen, mutta alueellisen eriytymisen uhkaa ei kuitenkaan pidä peitellä.

– Alueiden eriytyminen erityisesti suurissa kaupungeissamme ja jopa ghettoituminen on merkittävä uhka Suomessa, samaan tapaan kuin Ruotsissakin. Jos ongelmista ei saa puhua, ne pahenevat. Vaikeneminen ja peittely on kasvattanut äärioikeiston kannatusta monissa EU-maissa. Ei näin.

– Tottakai jokaisen, erityisesti julkisuuden henkilön, pitää miettiä tarkasti, mitä sanoja käyttää ongelmista puhuessa. Mutta kaikenlainen varominen voi johtaa siihen, että ongelmat vain lakaistaan maton alle eikä niitä edes yritetä ratkaista sen pelossa, että joutuu maalitauluksi, Kauma päättää.