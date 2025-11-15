Kansanedustaja kiinnittää huomiota Ruotsin toimintaan – ”Strateginen viesti”

Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) kommentoi lauantaina Ruotsin tuoretta päätöstä kasvattaa sukellusveneidensä määrää Itämerellä. Hufvudstadsbladetille Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson sanoo sukellusveneiden turvaavan myös demilitarisoitua Ahvenanmaata.

HBL:n haastattelema Jonson ei pidä Ahvenanmaan demilitarisaatiota sotilaallisena ongelmana, vaan toteaa lehdelle Suomen ja Ruotsin merivoimien tekevän läheistä yhteistyötä. Molemmat maat ovat myös hankkimassa uusia sota-aluksia, minkä lisäksi Ruotsi on kasvattamassa sukellusvenelaivastonsa kokoa neljästä viiteen. Suomella ei ole sukellusveneitä.

Myös Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomella ja sen liittolaisilla on uskottavia suunnitelmia Ahvenanmaan puolustamiseksi tositilanteen tullen.

Eduskunnan puolustusvaliokunnassa istuva Limnell pitää Jonsonin kuvailemaa Suomen ja Ruotsin yhteistyötä merkittävänä.

– Ruotsi lisää sukellusveneitä Ahvenanmaan turvaamiseen. Tämä on hiljainen toimi, mutta strateginen viesti. Suomen ja Ruotsin merellinen yhteistyö nousee uudelle tasolle ja se on koko Itämeren turvallisuuden kannalta merkittävää, kokoomusedustaja kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.