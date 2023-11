Kansanedustaja rajan tilanteesta: Suomen järjestelmää käytetään hyväksi

Kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra arvioi, että valmistelut koko itärajan sulkemisesta tulisi aloittaa.

Kopra toimii eduskunnassa puolustusvaliokunnan puheenjohtajana.

– Tapahtumat itärajalla viittaavat selkeästi välineellistettyyn maahantuloon. Suomen järjestelmää käytetään hyväksi, Kopra kirjoittaa viestipalvelu X:n julkaisussaan.

– On parasta, että valmistellaan asiat siten, että itäraja suljetaan kokonaan pikaisesti.

Neljä eteläisintä itärajalla sijaitsevaa rajanylityspaikkaa suljettiin lauantaina kaikelta liikenteeltä valtioneuvoston päätöksellä. Turvapaikanhaku keskitettiin kahdelle rajanylityspaikalle pohjoisempaan.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotti sunnuntaiaamuna, että kaksi henkilöä ylitti valtakunnan maastorajan lauantai-iltana. Vielä avoimille rajanylityspaikoille saapui lauantaina ainakin 71 turvapaikanhakijaa, suurin osa eteläisimmälle Vartiuksen asemalle.

Kopra kehotti aiemmassa julkaisussaan tällä viikolla toimimaan nopeasti, ”kun kyse on laittomasta maahantulosta tai välineellistetystä maahantulosta”.

– Ei pidä odottaa ettei tilanne enää pysy ”hallinnassa” määrän kasvettua, vaan turvapaikkahakemusten vastaanottaminen on keskeytettävä heti kun rajalle ohjailua ilmenee.

Kopran mukaan ratkaisu olisi periaatteellinen, eikä sen tule riippua maahan pyrkijöiden lukumäärästä.

