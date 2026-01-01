Kansanedustaja iloitsee: Työn verotus kevenee ennätyksellisen paljon

Työn verotus kevenee ennätyksellisen paljon, iloitsee kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogikirjoituksessaan. Lisäksi vuonna 2026 kevenee moni muu vero.
Yhteensä pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään peräti 620 miljoonalla eurolla työtulovähennystä kasvattamalla. Samalla työtulovähennyksen lapsikorotusta kasvatetaan noin sadalla miljoonalla eurolla.
– Merkittävä veronkevennys tehdään painottaen pieni- ja keskituloisiin, mutta kuitenkin niin, että kaikkien kohdalla verotusta halutaan keventää, Heinonen kertoo.
– Yksi keskeinen ohjuri tässä on ollut sen oikeudenmukaisuuden tavoittelu, että kenenkään ei pitäisi joutua maksamaan ansaitsemastaan eurosta yli puolta veroa.
Ylin marginaaliveroaste aleneekin muutosten myötä 52 prosenttiin.
Myös välttämättömyystuotteiden kuten ruoan ja lääkkeiden arvonlisäverotus laskee 13,5 prosenttiin.
– Yleinen verokanta säilyy edelleen varsin korkeana 25,5 prosentissa. Mutta se pieni liikkumavara haluttiin kohdentaa nimenomaan nyt ruokaan ja lääkkeisiin, Heinonen selittää.
Lompakossa voi tuntua myös lahjaveron keveneminen, kun kolmen vuoden välein voi tätä nykyä lahjoittaa verovapaasti 7 499 euroa. Aiemmin raja kulki 4 999 eurossa. Perintövero taas poistuu kokonaan alle 30 000 euron perinnöiltä, kun aiemmin maksumieheksi joutui jo 20 000 euron kohdalla.
Lisäksi alenee perintöveron viivästyskorko. Kevennystä tulee myös moottoribensiinin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden valmisteveroon.
Kokoomusedustaja iloitsee siitä, että veronkevennysten ja palkkatason kasvun myötä keskituloisen palkansaajan ostovoima nousee vihdoin kuuden vuoden takaiselle tasolle. Heinonen huomauttaa, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana ostovoima romahti muun muassa korkean inflaation vuoksi.
Nyt tehtyjä veronalennuksia ei myöskään tehdä velaksi. Heinonen painottaa, että veropohjaa myös vahvistetaan.
– Veronkevennysten rahoittamiseksi veropohjaa vahvistetaan muun muassa poistamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus sekä työntekijöiltä että työnantajilta, Heinonen toteaa.
Lisäksi haittoja suitsitaan verottamalla sähkösavukenesteitä ja nikotiinipusseja aiempaa tiukemmin.