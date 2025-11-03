Kansanedustaja ihmettelee: Menevätkö pankin vaalit uusiksi?

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) ihmettelee paikalliselta osuuspankilta eli OP Hämeeltä saamaansa kirjettä. Hän on jakanut kuvan kirjeestä julkisessa Facebook-julkaisussaan. Kuva kirjeestä on nähtävillä tämän artikkelin lopussa.

Kirjeessä on yksi erikoinen yksityiskohta: Riihimäen seudun vaalipiiriin on lähetetty Hämeenlinnan vaalipiirin ehdokkaiden tiedot.

– Taitaa mennä OP Hämeen vaalit uusiksi?, Heinonen hämmästelee.

Samalla hän pohtii, kuinka monelle tällainen virhe on tapahtunut.

– Ei varmaan kukaan tiedä ja kuinka monen äänet nyt menevät väärin tai hylätyiksi?, Heinonen toteaa.

Kolmessakymmenessä osuuspankissa pidetään tänä vuonna edustajiston vaalit. Vaaleissa valitaan edustajisto neljäksi vuodeksi. Vaaleissa äänioikeus on osuuspankkien omistaja-asiakkailla.