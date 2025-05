Kansanedustaja ihmettelee: Asenteellista Alko-propagandaa

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo jyrähtää alkoholimyynnin vapauttamiseen liittyvästä keskustelusta. Hän ihmettelee Alkon ”propagandaa”, jonka mukaan alkoholin vapauttaminen aiheuttaisi terveydenhuollolle lisähaasteita. Wallinheimo epäilee, että kyse on monopoliaseman menettämisen pelosta.

Wallinheimo viittaa viestipalvelu X:ssä Iltalehden haastatteluun, jossa Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo yhtiön vastustavan alkoholin monopolimarkkinan purkamista.

– Alkolla on vahva rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, koska me tiedämme terveydenhuoltoon liittyvät haasteet. Alkoholin kulutuksen lisääminen ei tietenkään ole tässä tilanteessa mikään hyvä juttu, Pennanen toteaa.

– Minusta on fiksua, että päihteillä ei enää lisätä terveydenhuollon kuormaa ja laajenneta alkoholijakelua nykyisestä.

Kokoomusedustaja Wallinheimo ei näitä väitteitä osta.

– Hyvin asenteellista Alko-propagandaa taas. “Meillä on tuntemus terveydenhuollon haasteista.” Ai missä kohtaa?, kansanedustaja kysyy.

– Alkoholinkulutus on laskenut sitä mukaa, kun saatavuutta on vapautettu. Tuntemusta tuntuu olevan lähinnä monopoliaseman menettämisen pelosta, Wallinheimo pohtii.

IL:n haastattelussa alkoholitutkija Anu Katainen Helsingin yliopistosta arvioi, että esimerkiksi 13-prosenttisten viinien vapauttaminen päivittäistavarakauppoihin tarkoittaisi Alkon loppua.

– Se on muutos, joka käytännössä tarkoittaa Alkon lakkauttamista. Ei sitä monopolijärjestelmää uudestaan ruveta rakentamaan.

