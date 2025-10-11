Kansanedustaja ihmettelee arpojen kieltämistä

Kansanedustaja Petri Honkosen (kesk.) mukaan arpajaislain tulkinta on mennyt liian pitkälle viranomaisten pöydissä.

– Viime vuonna moni suomalainen koki yllätyksen: enää ei saakaan antaa raaputusarpaa lahjaksi läheiselle. Ei jouluna, ei syntymäpäivänä, ei nimipäivänä. Tämä tulkinta ei missään nimessä perustu eduskunnan tahtoon, Honkonen toteaa tiedotteessa.

Fyysiset raaputusarvat tulivat pakollista tunnistautumista vaativan lain piiriin vuoden 2024 alussa. Jo ennen tätä viranomainen ilmoitti tulkintanaan, että arpa ei saa vaihtaa omistajaa. Ostajan ja lunastajan pitää olla sama henkilö.

– Näin viranomainen käytännössä kielsi arpojen antamisen lahjaksi. Samalla vietiin suomalaisilta perinne, joka on ollut osa arkea ja juhlaa vuosikymmeniä, Honkonen kertoo.

– Eduskunta ei ollut tästä tietoinen lakia säätäessään. Hallintovaliokunnan mietinnössä jopa todetaan, että missään muussa maassa ei fyysisten arpojen osalta vaadita tunnistautumista, kansanedustaja muistuttaa.

Honkosen mukaan näin pitkälle meneviä tulkintoja ei pidä tehdä viranomaisten virkahuoneissa, vaan jo ennakolta eduskunnassa lainvalmistelun yhteydessä.

– Kun lakeja tulkitaan jälkikäteen turhan lavealla pensselillä, myöskään taloudellisia vaikutuksia ei onnistuta ennustamaan oikein. Nyt on jo nähty, että arpojen myynti on pudonnut, asiamiehet kärsivät ja valtion tulot pienenevät.

Honkonen ehdottaa asian korjaamiseksi pikaista ja yksinkertaista täsmennystä, kun uusi rahapelilainsäädäntö on jo tulevalla viikolla eduskunnan käsiteltävänä.

– Muutetaan lakia siten, että arvan saa antaa lahjaksi, kunhan sekä ostaja, että mahdollinen lunastaja tunnistautuvat asianmukaisesti. Tämä ei vaaranna pelaamista, mutta palauttaa arkeen ripauksen maalaisjärkeä ja joulumieltä. Ei voi olla niin, että mummo ostaa perheenjäsenille lahjaksi arvan ja joutuu lopulta itse sen raaputtamaan sekä lunastamaan mahdollisen voiton. Tässä ei ole järjen hiventä. Hallituksen on aika korjata asia, Honkonen ehdottaa.