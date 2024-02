Kansanedustaja ihmettelee Alex-ilmiötä – ”missä vielä pääsisi”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa verkkosivuillaan presidentinvaalin toisesta kierroksesta.

Hänen mukaansa vaalit kiinnostavat ja saavat väen liikkeelle. Kansanedustaja ihmettelee Alexander Stubbin tilaisuuksien ihmismääriä.

– Jos jo ensimmäisen kierroksen aikana kirjoitin Alex-ilmiöstä, niin nyt se näyttää vain vahvistuneen, Timo Heinonen sanoo.

– Väkeä on koko ajan vain enemmän ja enemmän mukana ja minullekin tulee yhtenään viestejä, että missä vielä pääsisi Alexin ennen vaaleja tapaamaan.

Hänen mukaansa Stubbin ympärillä on ollut ”erinomaisen hyvä pöhinä”.

Kansanedustaja muistuttaa, että lopulta vain annetut äänet ratkaisevat.

– Väkeä aivan valtavasti ja upea huomata, että mukana myös koko ajan enemmän myös keskustalaisia ja perussuomalaisia, mutta myös KD:n, RKP:n ja myös SDP:nkin väkeä. Alex on todellakin yhdistävä tekijä, Heinonen toteaa.

– Itselläni ainakin nyt todella hyvä fiilis.

Naturally, I root for the EPP candidate in the Finnish presidential election but @alexstubb is more than an ally and a friend. In these uncertain times we need leaders with strategic minds, breath of vision and international experience to stand up to bullies in our neighbourhood.

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 5, 2024