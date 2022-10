Kansanedustaja: Hallituksen pitää välittää tämä viesti venäläisille

Hallituksen on linjattava, ettei asevelvollisuuden välttely Venäjällä oikeuta turvapaikkaan Suomessa. Näin vaatii kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan.

Suomi on jo sulkenut rajansa venäläisiltä turisteilta, mutta turvapaikkahakemukset käsitellään hallituksen mukaan yhä tapauskohtaisesti. Asiasta on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua, tuhansien venäläisten pyrkiessä ulkomaille pakoon maahan julistettua liikekannallepanoa.

Sankelo on hallituksen linjaukseen tyytymätön.

– On kuitenkin syytä kysyä, voiko näin, sinänsä inhimillistä toimintatapaa noudattaa täysin poikkeuksellisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa, hän kirjoittaa.

– Mielestäni hallituksen olisi selkeästi ilmoitettava julkisuudessa kansallisen turvallisuuden nimissä, että asevelvollisuuden välttely Venäjällä ei oikeuta turvapaikan saamiseen Suomessa. Tämä olisi selvää tekstiä, ja vähentäisi merkittävästi turvapaikkaongelmia jo etukäteen. Baltian maissa on jo tehty vastaava linjaus.

Kansanedustajan mukaan Suomella on oltava valmius ottaa käyttöön rajavartiolain pykälä, joka mahdollistaisi rajanylityspaikkojen sulkemisen ja turvapaikan haun keskittämisen Helsinki-Vantaan lentokentälle.

– Riski venäläisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun on olemassa. On selvää, että osa hakijoista olisi Venäjän sotilaskoulutettua reserviä. Kaikkien tulijoiden taustoja ja motiiveja on mahdotonta selvittää.

Sankelo muistuttaa Venäjän myös korostaneen tahtoaan suojella ulkomailla asuvia kansalaisiaan.

– Venäjä on jo aikaisemmin ilmoittanut, että se haluaa suojella naapurimaissa olevaa venäläisvähemmistöä. Se voi tehdä näin, vaikka vähemmistö ei suojelua haluaisi, Sankelo kirjoittaa.