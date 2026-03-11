Verkkouutiset

Kanadan suurlähettilään auto törmäsi poliisiautoon Helsingissä

Diplomaatin ajoneuvo osui hälytystehtävällä olleen poliisiauton kylkeen.
Onnettomuus sattui Helsingin Kaisaniemessä. / Kuva: Antti Kirkkala
Kanadan suurlähetystön henkilöauto on törmännyt hälytysajossa olleeseen poliisiautoon Helsingin keskustassa. Rekisterikilven perusteella kyseessä on suurlähettilään ajoneuvo.

Helsingin poliisilaitokselta vahvistetaan Verkkouutisille, että kolari tapahtui Liisankadun ja Unioninkadun kulmassa. Hälytys saatiin noin kello 11.50.

Silminnäkijöiden mukaan poliisiauto oli ajanut kovaa vauhtia hälytysvalot päällä kohti Pitkäsiltaa. Suurlähettilään Volvo-merkkisen henkilöauton oikea etukylki osui poliisiauton vasempaan kylkeen.

Tapauksesta ei tiettävästi aiheutunut henkilövahinkoja. Paikalla oli vielä kello 13:n jälkeen useita poliisiautoja ja hinausauto. Suurlähettiläs Patrick Hébert selvitteli silminnäkijöiden mukaan tapausta yhdessä poliisien kanssa.

Tapauksen tutkinta on siirretty syyttäjälle.

