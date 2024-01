Kampanjapäällikkö Kristiina Kokko: Perusviesti toisella kierroksella pysyy samana

Sekä ennakkoäänissä että Ylen ennusteessa Alexander Stubb on kärkipaikalla.

– Tämä on tietysti vasta ennuste. Kuulun siihen koulukuntaan, että jännitän viimeiseen ääneen asti. Mutta kyllähän noista ennakkoäänistä saatiin jo hyvät asetelmat sille, että tulos kantaisi toiselle kierrokselle, Kokko sanoo Verkkouutisille.

Kokon mukaan kampanjan tärkein tavoite on päästä kakkoskierrokselle. Sen jälkeen aloitetaan vaalityön toinen vaihe.

– Toisella kierroksella jatkamme sitä hyvää positiivista tulevaisuudenuskoista kampanjointia eli perusviesti ei muutu ja tapa tehdä kampanjaa tulee pysymään samana. Totta kai analysoimme ja pidämme pienen tuumaustauon sen jälkeen, kun kakkoskierrokselle pääsevät varmistuvat, mutta ajatus on, että se viesti, mitä olemme syksyn aikana kertoneet suomalaisille, vahvistuu ja saa hieman uusia sävyjä.

Stubbin kampanjan yhteydessä on Kokon mukaan rikottu kaikenlaisia tapahtumakävijäennätyksiä eri puolilla Suomea.

– Alexin vahvuus on kyllä ennen kaikkea uskottavuus ulkopolitiikassa. Moni suomalainen ajattelee, että Alex on se oikea ihminen hoitamaan suomalaisten asioita tässä ajassa ja vaikeassa tilanteessa. Se viesti on tullut läpi kohtaamisissa suomalaisten kanssa.

Toisen kierroksen kampanja käynnistyy heti maanantaina. Vaalien toinen kierros kestää kaksi viikkoa ja varsinainen vaalipäivä on 11. helmikuuta.