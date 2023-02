Kamikaze-lennokin kamera tallensi Venäjän sotilaiden viimeiset hetket ennen osumaa

Ukrainan 93. mekanisoidun prikaatin lennokkeja käyttävä erikoisyksikkö Seneka on julkaissut alta löytyvän rankan videon lennokki-iskusta venäläissotilaiden poteroon.

Switchblade 300 -lennokin kamera tallensi sotilaiden viimeiset hetket ennen täysosumaa. Toinen videolla näkyvistä kahdesta sotilaasta ehtii reagoida viime hetkellä ja lähtee liikkeelle. Se on kuitenkin liian myöhäistä.

Verkkouutiset on kertonut amerikkalaisvalmisteisista lennokeista aiemmin muun muassa tässä jutussa. Switchblade laukaistaan kranaatinheitintä muistuttavasta putkesta. Pienempi 300-malli on tarkoitettu jalkaväkeä ja panssaroimattomia ajoneuvoja vastaan. Se voi pysytellä ilmassa odottamassa mahdollisia kohteita noin 15 minuutin ajan. Sen teho perustuu sirpalevaikutukseen.

Ukraina on tiettävästi saanut myös järeämpiä Switchblade 600 -lennokkeja. Ne voivat pysytellä ilmassa jopa noin 40 minuutin ajan ja niiden taistelukärki on suunniteltu panssaroitujen kohteiden tuhoamiseen.

Ukrainian special unit "Seneka" from the 93rd Mechanized Brigade employing a Switchblade 300 loitering munition to target a foxhole with two Russian soldiers. pic.twitter.com/WoM9EsCoJ7

— Status-6 (@Archer83Able) February 9, 2023