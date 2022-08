USA lähettää tankkeja tuhoavia kamikaze-lennokkeja Ukrainaan

Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvistaa, että Ukraina on saamassa Switchblade 600 -lennokkeja. Kyseessä on niin kutsuttu Kamikaze-lennokki. Kyse on Ukrainan jo aiemmin saaman Switchblade 300 -lennokin suuremmasta versiosta.

Asiasta uutisoivan Defense Newsin mukaan toistaiseksi on vielä epäselvää, milloin uusia lennokkeja saapuu Ukrainaan. Toimitusta hidastaa muun muassa se, että Switchblade 600 on vielä prototyyppiasteella ja vaatii testijakson läpikäymistä. Pentagonin mukaan Ukraina ja Yhdysvallat tekevät sopimuksen lennokeista seuraavan 30 päivän aikana. Toimituspäivä lyödään lukkoon sopimuksessa.

Amerikkalaisen AeroVironmentin valmistamat Switchbladet laukaistaan kranaatinheitintä muistuttavasta putkesta. Ne voivat odottaa taivaalla mahdollisia kohteita ja otollista iskuhetkeä.

Switchblade 300 voi pysytellä ilmassa noin viidentoista minuutin ajan. 60 senttimetrin mittainen ja 2,5 kilon painoinen kamikaze-lennokki räjähtää kohteen yläpuolella ja tuhoaa sen sirpalevaikutuksella. Ase on suunniteltu niin sanottuja pehmeitä kohteita kuten jalkaväkeä ja panssaroimattomia ajoneuvoja vastaan. Ukraina on käyttänyt niitä menestyksellä jo pitkään.

Switchblade 600 on puolestaan merkittävästi järeämpi. Sen räjähde on tarkoitettu panssaroitujen kohteiden läpäisemiseen. Lennokki painaa yli 20 kiloa ja se kykenee olemaan ilmassa noin 40 minuutin ajan. Asetta on markkinoitu esimerkiksi Javelin-panssarintorjuntaohjusta edullisempana vaihtoehtona esimerkiksi tankkien tuhoamiseen.

