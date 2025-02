Kamala Harrisin sopertelevaa puhetta ihmetellään

Yhdysvaltain entinen varapresidentti ja presidenttiehdokas Kamala Harris ja hänen miehensä Doug Emhoff kävivät viikonloppuna katsomassa kahta musikaalia New Yorkin Broadwaylla.

Toinen niistä oli A Wonderful World: The Louis Armstrong -musikaali. Esityksen jälkeen Harris piti puheen näyttelijöille ja tuotannon työntekijöille. Puheesta on levinnyt videoita julkisuuteen.

Sosiaalisessa mediassa on New York Postin mukaan kuvailtu puhetta sopertelevaksi, sekavaksi ja epäselväksi. Sitä on haukuttu ”sanasalaatiksi” eli täysin merkityksettömäksi puheeksi. Jotkut kommentoijat ovat jopa epäilleet hänen olleen humalassa.

– Kun ajattelemme näitä hetkiä, joissa näemme asioita, jotka on otettu, mutta katsotaan myös, tiedäthän, luonto ei siedä tyhjiöitä, Harris sanoi puheessaan.

– Missä on tyhjiö, täytetään se. Tiedostakaamme, että todellisuudessa kansakuntamme edistys on ollut oikeuksien laajentamista, ei niiden rajoittamista, hän jatkoi.

Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty sitä, että näyttelijät hänen ympärillään nyökyttelevät ja näyttävät olevan samaa mieltä.

– Kirjaimellisesti ainoa asia, joka on pahempaa kuin kuunnella tätä hölynpölyä, on ihmiset hänen ympärillään nyökkäämässä ja taputtamassa, ikään kuin hän olisi puhunut järkevästi, eräs on kommentoinut.

– Miten he eivät kaikki pyörittele silmiään hänen järjettömälle höpinälleen?!, toinen on kysynyt.

– Humalainen täti ja hänen seurueensa, joille maksetaan siitä, että he menevät paikalle. Hmm.., eräs kommentoi.

Kamala Harris attended a Broadway show in NYC on Saturday and reminded everyone about her word salad and how lucky we

Are that she isn’t in the White House. pic.twitter.com/DEUavtwC1w

— Val (@TrumpsHurricane) February 16, 2025