Kalustoa koottiin uutta hyökkäystä varten – räjähdelennokit iskivät

Ukrainan asevoimat kertoo räjäyttäneensä rintaman eteläosissa varastohallin, johon oli koottu runsaasti Venäjän sotakalustoa mahdollista uutta hyökkäystä varten.

Varasto löydettiin Donetskin alueella sijaitsevan Velyka Novosilkan eteläpuolelta. Alueella käytiin viime kesänä kovia taisteluita Ukrainan vastahyökkäyksen aikana.

Ukrainalaiset merijalkaväen yksiköt etenivät kesäkuusta lähtien hitaasti kohti etelää kovasta vastarinnasta huolimatta. Operaation tarkoituksena oli tukea lännempänä aloitettua päähyökkäystä Zaporizzjan alueella.

Tuoreella videolla näytetään, kuinka Bulava-lennokkiyksikkö ujutti useita FPV-räjähdedrooneja varastohallin sisään.

Venäjän sanotaan menettäneen BMPT Terminator -panssariajoneuvon, kaksi S-60-ilmatorjuntatykkiä, kaksi T-72-taistelupanssarivaunua ja kaksi ammuslastissa ollutta Ural-rekkaa.

Sotilasasiantuntija Rob Lee huomauttaa viestipalvelu X:ssä, ettei varastoa ollut suojattu millään lailla lennokkeja vastaan. Niiden käyttö on yleistynyt nopeaan tahtiin eri puolilla rintamaa.

– On huomionarvoista, että halvat verkot sisäänkäyntien luona olisivat luultavasti estäneet nämä tappiot, Rob Lee toteaa.

An indication of complacency leaving this much equipment this exposed so close to the front line. https://t.co/g0ETojGuls

— Rob Lee (@RALee85) February 20, 2024