Kalkkitehtaalla ankara tulipalo

Paraisilla on maanantain vastaisena yönä roihunnut ankara tulipalo.

Nordkalkin tehtaalla syttyi ankara tulipalo sunnuntaina illalla. Pelastuslaitos kertoi hieman ennen yhtätoista illalla sammutustöiden jatkuvan aamuun saakka. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan palon syttymissyy ei toistaiseksi ole tiedossa, kertoo Turun sanomat.

Nordkalkin oman tiedotteen mukaan palo on saattanut saada alkunsa käytöstä poistetun rakennuksen kompressoritilasta. Palo ei ole levinnyt alueen muihin tuotantolaitoksiin. Nordkalkin mukaan rakennuksessa ei säilytetty vaarallisia aineita.

Palosta syntyy sankkaa savua, joka leviää Paraisten keskustan suuntaan. Siksi palosta annettiin sunnuntaina myös vaaratiedote, joka päättyi maanantaiaamuna.

Nordkalk on omien sivujensa mukaan Pohjois-Euroopan johtava kalkkiyhtiö. Sen pääkonttori ja konsernin tuotekehitys sijaitsevat Paraisilla, jossa on lisäksi kaivos, jauhatuslaitos, kalkkiuuni ja satama. Samalla teollisuusalueella on useita yrityksiä, jotka käyttävät paikallista kalkkikiveä raaka-aineenaan.