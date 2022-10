Kaksi vedenalaista kaapelia katki samaan aikaan – ”Erittäin harvinaista”

Muun muassa merialueiden turvallisuuteen erikoistunut tutkija Theresa Fallon ihmettelee Shetlannin eilistä kaapelivikaa. Hän kiinnittää Twitterissä huomiota siihen, että Shetlannin ja Färsaarten välinen kaapeli oli vaurioitunut hieman aiemmin.

– Kahden kaapelin vahingoittuminen samaan aikaan on äärimmäisen harvinaista, Centre for Russia Europe Asia Studies -ajatushautomon johtaja Fallon toteaa.

Yhteydet Skotlantiin kuuluvalle Shetlannin saarelle menivät eilen poikki vedenalaisen kaapelin vaurioiden takia. Viikko sitten kerrottiin, että Shetlannin ja Färsaarten välinen kaapeli on vikaantunut.

Färsaarilla toimivan verkkoyhtiö Faroese Telecomin infrastruktuurijohtaja Páll Vesturbú kertoi BBC:n mukaan, että vauriot vaikuttavat valtaosaan Shetlannin puhelinverkkopalveluita.

– Uskomme, että kyse on kaapeleita vahingoittaneista kalastusaluksista. On kuitenkin erittäin harvinaista, että meillä on kaksi ongelmaa samaan aikaan, hän totesi.

BBC:n mukaan kaapelien vioissa on eroja. Färsaarten ja Shetlannin välisen kaapelin kerrotaan menneen kokonaan poikki. Eilen vaurioitunut kaapeli oli taas vain osaksi katki.

The Communications to Shetland have been severely disrupted after a subsea cable was damaged. Damage to two cables at the same time is extremely rare. 🧐 pic.twitter.com/o25IvidorQ — Theresa Fallon (@TheresaAFallon) October 20, 2022

Páll Vesturbú, the MD for https://t.co/WqDYvPxbiI, confirmed that "services in Shetland are affected due to a cable fault in the SHEFA-2 submarine cable between Shetland and Orkney" but added: "We have reason to believe that the cable was damaged by a fishing vessel." — Alexander Martin (@AlexMartin) October 20, 2022