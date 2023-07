Kaja Kallas: Harmaat alueet ovat alttiita sodalle

Viron pääministeri Kaja Kallas ei ole tyytyväinen siihen, että Yhdysvallat, Iso-Britannia ja EU-maat laativat suunnitelmia ”turvallisuussitoumusten” antamisesta Ukrainalle sen sijaan, että puhuttaisiin tiestä Nato-jäsenyyteen.

– Tarvitsemme käytännön konkreettisia askeleita tiellä Nato jäsenyyteen. Minusta tuntuu, että puhuminen turvatakuista on hämärtää kokonaiskuvaa. — Ainoa aidosti toimiva ja kaikkia muita halvempi turvatakuu on Nato-jäsenyys, painottaa Kallas Financial Timesille.

Ukrainalle on ehdotettu länsimaissa erilaisia sitoumuksia, jotka lähinnä kokovat yhteen ja lupaavat pitkän aikavälin aseellista, taloudellisesta ja koulutuksellista tuen. Kallas korostaa, ettei tämä ole riittävää Venäjän aggression pysäyttämiseksi.

– Tätä juuri teemme nyt, mutta se ei anna mitään ylimääräisiä takuita. Sotaa ei ole siellä, missä pelotevaikutus on uskottava.

Nato hyväksyi jo vuonna 2008, että Ukrainasta tulisi jäsen, mutta ei tarjonnut minkäänlaista aikataulua tai suunnitelmaa sitä varten.

Selvimmin Venäjän uhan kokevat Nato-maat kannattavat Natolta selvää sitoutumista Ukrainan Nato-jäsenyyden edistämiseen, mutta Yhdysvallat ja Saksa epäröivät.

– Enemmistö suhtautuu asiaan käytännöllisesti. Harmaat alueet ovat konfliktin ja sodan lähteitä. Jos jäseniksi haluavien uhattujen maiden ei anneta liittyä liittoumaan, ei mielestäni koko [euroatlanttinen turvallisuus] ole valmis, sanoo Kallas.

Yksi diktaattori Vladimir Putinin keksimistä perusteista hyökkäykselle Ukrainaan on ollut maan Nato-jäsenyyden estäminen. Kun koko Ukrainan alistaminen ei onnistunut, on Venäjä uhkaillut ydinaseilla, jos Ukraina liittyy Natoon saadakseen turvaa Venäjältä.

– Olen kuullut useiden sanoneen, että meidän ei tulisi tehdä sitä tai tätä, koska se provosoi Putinia tai Venäjää ja erityisesti ydinaseiden käyttöä, toteaa Kallas ja jatkaa:

– Noiden uhkausten on tarkoitus pelotella meitä. Terrorismiin määritelmä on pelottelu, jonka tarkoitus on estää meitä tekemästä päätöksiä, jotka muuten tekisimme. Ja tätä he juuri yrittävät tehdä.