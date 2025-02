Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen kommentoi viestipalvelu X:ssä uusia videoita, joissa kainalosauvoilla liikkuvia venäläissotilaita lähetetään rynnäköihin tai käytetään ”luotipesusieninä”, joiden tarkoitus on houkutella ukrainalaisia paljastamaan asemansa.

Owen on liittänyt viestiinsä virolaisen sotabloggari Dmitri Masinskin julkaiseman videon, jossa kaksi venäläissotilasta etenee rintamalla. Toinen heistä konttaa, ja toinen liikkuu vaivalloisesti kainalosauvojen varassa.

Videot ovat Owenin mukaan herättäneet tuohtumusta venäläisten sotabloggarien parissa.

Yksi heistä on Anastasia Kaševarova, joka sanoo vastaavia videoita tulevan nyt kaikilta rintamilta. Hänen mukaansa on kaksi tapaa, jota kautta kainalosauvoilla liikkuva sotilas voi päätyä rintamalle.

Ensimmäinen on loukkaantuminen ja päätyminen sairaalaan. Jos sotilas kuuluu vangeista koostuviin Storm-yksikköihin, lähetetään hänet suoraan takaisin rintamalle 30 päivän jälkeen. Jos hän on taas sopimussotilas, kuuluisi hänen palata yksikköönsä ja osallistua terveystarkastukseen, jossa hänen kuntonsa arvioitaisiin.

Käytännössä tarkastukset jäävät kuitenkin tekemättä, ja yksikön komentaja tulkitsee sotilaan terveeksi ja lähettää hänet rintamalle oman arvionsa perusteella.

Toinen, karumpi vaihtoehto on se, että haavoittunut sotilas ei ole päässyt sairaalaan alun perinkään. Kaševarova lainaa erään haavoittuneen sotilaan kokemusta.

– He toivat hänelle piharatamouutetta avohaavaan, kiinnittivät [jalkaan] puupalan, tikitsivät hänet niin hyvin kuin osasivat, antoivat hänelle vodkaa juotavaksi ja sitten hoitivat häntä ammoniakilla, eli virtsalla, koska vodkaa ei ollut enää jäljellä, Kaševarova kertoo.

Tällaiset kertomukset saavat Kaševarovalta jäätävän vastaanoton.

– Lepäät viikon ja olet kunnossa. Adrenaliinin jyllätessä pääsee Odessaan asti, Kaševarova vitsailee.

Sotabloggari sanoo, että haavoittuneiden sotilaiden käyttö rynnäköissä on ihmisresurssien hukkakäyttöä. Hän kysyy, miksi kainalosauvoilla liikkuvia laitetaan hyökkäämään ilman ymmärrystä strategiasta tai laajemmista tavoitteista.

Kainalosauvoilla liikkuville sotilaille onkin pääosin edessä kaksi kohtaloa: Joko he jäävät vangiksi tai he kaatuvat.

– Todennäköisyys sille, että tällaiset taistelijat onnistuvat taistelutehtävässä, on nolla. Ja jos hänet lähetetään fyysisesti terveiden [sotilaiden] kanssa, hän on vain taakka, ja koko ryhmän selviytymisprosentti ja tehokkuus laskee, Kaševarova tylyttää.

Kaševarovan kritiikki kohdistuu kenraaleihin. Hänen mukaansa heidän pitäisi ilmoittaa, kuinka monta ihmistä kaatuu jokaisen neliökilometrin valtaamisessa.

– Lähetätte [sotilaita] edelleen jonoissa, lähetätte heitä hyödyttömiin hyökkäyksiin, miehitätte alueita luotolla, Kaševarova harmittelee.

Venäjän puolustusministeriö on Kaševarovan mukaan tietoinen ongelmasta. Hänen mukaansa ministeriön pitäisi suoraan kieltää kainalosauvoilla liikkuvien sotilaiden lähettäminen etulinjaan.

– Yksi käsky esikuntapäälliköltä riittää, Kaševarova sanoo.

