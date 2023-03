”Kaikkein eniten tällä hetkellä kärsivät keskituloiset”

Eduskuntavaalien Ylen puheenjohtajatentissä puoluejohtajilta kysyttiin, miten he auttaisivat ihmisiä vaikeassa taloustilanteessa.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan (1:21:30) täytyy todellakin ymmärtää, että suomalaiset ovat kovilla.

– Kun kaikki kustannukset nousevat, korot nousevat, ruoan hinta nousee, energian hinta nousee, niin nyt se ryhmä joka tällä hetkellä kärsii kaikkein eniten ovat keskituloiset, Petteri Orpo sanoi vastatessaan.

– He saavat kaikkein vähiten mitään tukia, apua. He ovat kaikkein kovimmilla. Siksi yksi konkreettinen keino, jota me tuomme tähän, on ansiotulojen verotuksen keventäminen.

– Se on pieni lisä, pieni parannus, jotta omista rahoista jäisi vähän enemmän käteen.

Kaikkein tärkeintä Petteri Orpon mukaan on, että on työtä, työpaikkoja ja talouden kasvua ”josta sitä hyvää tulee”.

Kokoomusjohtajan mukaan he eivät ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta, vaan jarruttamassa sitä, kuinka nopeasti yhteiset menot kasvavat.

– Jos me annamme meidän taloutemme mennä tähän jamaan missä nyt ollaan, jos me hyväksymme sen että ensi kaudella jokainen vuosi – teidän (SDP) politiikkanne jäljiltä – otetaan 10 miljardia euroa uutta velkaa… Se tarkoittaa sitä, että meidän palveluidemme taso romahtaa. Se johtaa siihen, että me emme voi pitää pienempituloisista ja heikommassa asemassa olevista ihmisistä huolta, Orpo sanoi.