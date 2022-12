Kai Mykkänen sähkön hinnasta: Joku ei täsmää

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan hallitus on vastannut ”passiivisesti ja haparoiden” sähkökriisiin.

– Jos ehkä (sosiaali- ja terveysministeriö) STM oli yliaktiivinen päällepäsmäröimään koronakriisissä meidän kaikkien elämää, tässä energiakriisissä energiaosasto ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat olleet aliaktiivisia tekemään korjausliikkeitä, Mykkänen sanoo Verkkouutisten Puheenaihe -videosarjan haastattelussa. Jakson voi katsoa tästä.

Kokoomusedustaja muistuttaa, että esimerkiksi Virossa, Puolassa ja Itävallassa on otettu käyttöön erilaisia hintasäätelymalleja, joilla sähkön kuluttajahintoja pyritään laskemaan.

– Meillä on vähän istuttu käsien päällä, Mykkänen moittii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta.

Suomessa tilanne on hänen mukaansa ollut ajoittain se, että sähkön pörssihinta on noin 60 senttiä kilowattituntia kohden, vaikka samaan aikaan kalleinkin tuotantokustannus on ollut alle 20 senttiä.

– Joku ei täsmää, Mykkänen toteaa ja vaatii hallitukselta tekoja sähkölaskujen pienentämiseksi.

– Olen markkinaliberaali, mutta sähkömarkkina on rikki. Nyt on kriisi ja nyt on sota, jossa Vladimir Putin tietoisesti painostaa meitä sillä, että he ovat rikkoneet meidän energiamarkkinat.

Mykkäsen mukaan säädellyllä tavalla pitää varmistaa se, että kuluttajat eivät joudu maksamaan sähköstään esimerkiksi jopa viisinkertaista hintaa tuotantokustannuksiin nähden.

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Vestman ja Pia Kauma ovat jättävät toimenpidealoitteen Viron mallin kaltaisen yleispalveluvelvoitteeseen perustuvan hintakaton valmistelusta. Malli ei edellytä valtion kompensaatiota kuten pääministeripuolue SDP:n hiljattain esittelemä hintakattoesitys.

– Siinä veronmaksaja ei kuittaa laskua, vaan sillä asetetaan lakisääteinen velvoite sähkön tuottajille myydä osa tuotannostaan velvoitehinnalla. Se voi olla vähän alle 20 senttiä kilowattitunnilta, joka on kuitenkin yli tuotantokustannusten. Tämä olisi nopea kansallinen toimi, jolla me saataisiin tämän talven kriisiä osittain vielä lievennettyä viimeisten kuukausien osalta, Mykkänen sanoo.

– Hirveä kiirehän tässä on. Minusta on aika anteeksiantamatonta se, että pääministeripuolue tänään (keskiviikkona) heräsi eduskuntasalissa asiaan, kun me olemme jo syyskuussa esittäneet sähkön hinnoittelumalliin muutoksia.

KATSO UUSIN JAKSO:

Puheenaihe: SDP heräsi liian myöhään isoihin sähkölaskuihin