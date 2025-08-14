Verkkouutiset

Kahvin kuluttajahinnan nousu nosti heinäkuussa inflaatiota., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kahvi kallistui rajusti, inflaatiota hillitsi sähkön ja korkojen lasku

  • Julkaistu 14.08.2025 | 10:35
  • Päivitetty 14.08.2025 | 10:35
  • Talous
Inflaatio oli heinäkuussa 0,2 prosenttia.
Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 0,2 prosenttia heinäkuussa. Kesäkuussa inflaatio oli myös 0,2 prosenttia.

Heinäkuussa inflaatiota nostivat eniten yleisen sairaalamaksun, kahvin sekä matkaviestintäpalveluiden kuluttajahintojen nousu.

Tilastokeskuksen mukaan kahvin hinta on kallistunut vuodessa noin 44 prosenttia.

Inflaation nousua hillitsi asuntolainojen keskikorkojen, kulutusluottojen korkojen sekä sähkön kuluttajahintojen lasku.

Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,3 prosenttia. Pohjainflaation laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja -palvelut, lukuun ottamatta elintarvikkeita sekä energiaa, jotka sisältävät muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.

Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia.

© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

