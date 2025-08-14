Kahvi kallistui rajusti, inflaatiota hillitsi sähkön ja korkojen lasku

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 0,2 prosenttia heinäkuussa. Kesäkuussa inflaatio oli myös 0,2 prosenttia.
Heinäkuussa inflaatiota nostivat eniten yleisen sairaalamaksun, kahvin sekä matkaviestintäpalveluiden kuluttajahintojen nousu.
Tilastokeskuksen mukaan kahvin hinta on kallistunut vuodessa noin 44 prosenttia.
Inflaation nousua hillitsi asuntolainojen keskikorkojen, kulutusluottojen korkojen sekä sähkön kuluttajahintojen lasku.
Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,3 prosenttia. Pohjainflaation laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja -palvelut, lukuun ottamatta elintarvikkeita sekä energiaa, jotka sisältävät muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista hintojen vaihtelua.
Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia.