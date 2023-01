Kahteen lentokoneeseen osunut, tulitaisteluja Meksikossa

Yhteenotto Meksikon turvallisuusviranomaisten ja paikallisen huumekartellin välillä on eskaloitunut viime päivinä Sinaloan osavaltiossa. Syynä väkivaltaisuuksien lisääntymiselle on mitä ilmeisimmin kuuluisan meksikolaisen huumeparonin Joaquín ”El Chapo” Guzmánin pojan Ovidio Guzmán-Lópezin onnistunut pidätys. Asiasta kertoo BBC.

Pidätyksestä tuohtuneet huumekartellin jäsenet muun muassa hyökkäsivät paikalliselle lentoasemalle, alkoivat perustamaan tiesulkuja, ja sytyttivät autoja tuleen. Kahteen lentokoneeseen tuli osumia väkivaltaisuuksien johdosta. Toinen koneista oli juuri lähdössä lentoon. Ainakin kolme turvallisuusviranomaista on kuollut konfliktissa.

Meksikon puolustusministeri Luis Cresencio Sandovalin mukaan Guzmán-López johti yhtä isänsä perustaman Sinaloan kartellin ryhmittymää. Kyseinen kartelli on yksi maailman suurimpia huumeiden salakuljetukseen erikoistuneita organisaatioita. Guzmán-Lópezin isä El Chapo on tällä hetkellä vangittuna Yhdysvalloissa.

USA:n ulkoministeriön mukaan Guzmán-López on ollut yhdessä veljensä kanssa vastuussa 11 huumelaboratorion tuotannosta Sinaloassa. Laboratoriot ovat tuottaneet arviolta 1300-2200 kilogrammaa metamfetamiinia kuukaudessa. Tietojen mukaan hän on myös toteuttanut lukuisia murhia.

Kuusi kuukautta kestäneellä valvontaoperaatiolla oli puolustusministeri Sandovalin mukaan Yhdysvaltain viranomaisten tuki. Operaatio johti lopulta Guzmán-Lópezin pidätykseen.

Yhdysvallat oli jo aiemmin joulukuussa ilmoittanut viiden miljoonan dollarin palkkiosta Guzmán-Lópezin ja hänen kolmen veljensä pidätykseen johtavasta tiedosta.

Mexican forces firing from a helicopter against Sinaloa sicarios following the arrest of El Chapo’s son Ovidio this morning. pic.twitter.com/d8YOj7K2bj

