Kahta 15-vuotiasta epäillään tilaustyönä tehdystä murhan yrityksestä

Helsingin poliisilaitos on siirtänyt syyteharkintaan ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja Pohjois-Helsingin katujengiin liittyvän esitutkinnan, jonka perusteella Crime as a Service -ilmiö, eli rikos tilauksesta, on todellisuutta myös Suomessa.

Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee huumausaineista aiheutuneen velan johtaneen kostotoimenpiteenä toteutettuun tuhopolttoon ja murhan yritykseen. Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat olleet murhan yritys, törkeä ryöstö, törkeä tuhotyö, törkeä huumausainerikos ja törkeä kotirauhan rikkominen.

Tapauksessa on edelleen vangittuna kolme tekohetkellä 15-vuotiasta rikoksesta epäiltyä, joista kahta epäillään murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Kaikkia kolmea epäillään myös törkeästä huumausainerikoksesta.

Rikoksesta epäiltyjen nuori ikä ja rikosten vakavuus on poikkeuksellista järjestäytyneen rikollisuuden esitutkinnoissa Suomessa.

Useilla epäillyillä on yhteys Pohjois-Helsingin katujengiin ja rikokset katsotaan tehdyn ainakin osittain osana järjestäytynyttä rikollisryhmää.

Helsingin poliisilaitos on tutkinut joulukuusta 2025 lähtien rikoskokonaisuutta, johon liittyy laajamittainen huumausainekauppa sekä huumausainekaupan velasta aiheutuneet kostotoimenpiteet.

Esitutkinnan perusteella tapahtumien epäillään saaneen alkunsa joulukuussa tapahtuneesta epäonnistuneesta huumausainekaupasta. Tästä syntyi velkasuhde ja tapahtumaketju, joka johti tuhopolttoon ja murhan yritykseen.

Pian huumausainekaupan jälkeen kolme miestä etsi huumausainekaupasta velkaantunutta henkilöä Helsingissä sijaitsevasta asunnosta. Paikalla oli tapahtumahetkellä sivullinen pariskunta sekä heidän pieni lapsensa. Etsitty velallinen henkilö ei ollut paikalla. Asunnossa olleita uhattiin väkivallalla, elleivät he kertoisi velallisen olinpaikkaa.

Ainakin yhdellä epäillyllä oli ase ja lisäksi asunnossa olleita uhattiin asunnon räjäyttämisellä. Tilanne päättyi siihen, että epäillyt veivät passin ja matkapuhelimen asianomistajalta.

Tapahtumaa tutkitaan törkeänä ryöstönä ja rikoksesta epäillyt ovat edelleen vangittuna.

Velanperintä eskaloitui törkeäksi tuhotyöksi ja murhan yritykseksi

Muutama päivä myöhemmin 17. joulukuuta 2025 Korsossa Vantaalla sytytettiin tahallaan tulipalo kerrostalon porraskäytävässä.

Tulipalo syttyi räjähdysmäisesti ja aiheutti välittömän hengenvaaran koko porraskäytävän asukkaille. Porraskäytävä oli ainoa omatoiminen poistumisreitti, joten pelastuslaitos joutui evakuoimaan useita henkilöitä ikkunoiden kautta.

Palokaasut ja liekit olivat hengenvaarallisia koko porraskäytävässä. Tulipalo oli voimakkaimmillaan kohdeasunnon edessä ja aiheutti todellisen riskin leviämisestä asuntoon.

– Esitutkinnan perusteella tuhopoltto oli suunnattu tarkoituksella aiemmin etsityn velallisen lähiomaisen asuntoon ja siihen liittyvään porraskäytävään. Pelastuslaitos oli onneksi paikalla hyvin nopeasti ja sai palon haltuun. Vakavat henkilövahingot estyivät tuhotyön yhteydessä vain onnekkaan sattuman ansiosta, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Juurikkamäki Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

Esitutkinnassa selvisi, että tuhopolttoa oli valmisteltu erityisen suunnitelmallisesti ja siihen oli tehty monenlaisia valmistelutoimenpiteitä. Rikosta valmistelleet täysi-ikäiset henkilöt hankkivat muun muassa rikosta varten tarkoitetun matkapuhelimen ja matkapuhelinliittymän.

Puhelin ja liittymä luovutettiin kahden rikoksesta epäillyn 15-vuotiaan haltuun ja heitä ohjeistettiin puhelimen avulla toteuttamaan tuhopoltto kyseisessä osoitteessa. Toisen heistä epäillään toimineen palon sytyttäjänä käyttäen palavaa nestettä ja kohdistaen sen saamiensa ohjeiden mukaisesti kohdeasunnolle.

Törkeästä tuhotyöstä ja murhan yrityksestä epäillään yhteensä neljää henkilöä ja he ovat kaikki vangittuna. Yksi heistä oli esitutkinnan mukaan paikalla myös etsimässä huumausainevelallista muutamaa päivää aiemmin.

Esitutkintaa suoritettaessa poliisille selvisi 15-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen osallistuneen myös laajamittaiseen huumausainekauppaan.

Yksi epäillyistä otettiin kiinni huumausainekaupan yhteydessä. Hän ehti luovuttaa toiselle henkilölle kolme kiloa amfetamiinia. 15-vuotiaan epäillyn hallusta takavarikoitiin kiinnioton yhteydessä toimiva ampuma-ase ja noin 7000 euroa käteistä rahaa.

Lisäksi poliisille selvisi läheisessä kerrostalossa oleva huumausaineiden välittämiseen ja säilyttämiseen käytetty asunto, jota kolme 15-vuotiasta käyttivät. Heidän kaikkien epäillään osallistuneen huomattavien huumausaine-erien käsittelyyn ja levittämiseen. Asunnosta takavarikoitiin yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia ja yli 10 000 euroa käteistä rahaa.

Huumausainekauppaa ja siihen liittyviä kostotoimenpiteitä on esitutkinnan perusteella ohjattu ulkomailta käsin. Niiden toteuttamiseen ja valmisteluun on osallistunut useita henkilöitä.

Suomessa tapahtumiin on osallistunut kolmen 15-vuotiaan epäillyn lisäksi useita täysi-ikäisiä henkilöitä. Nyt valmistuneessa esitutkinnassa on yhteensä kymmenen epäiltyä, joista seitsemän on edelleen vangittuna.

Epäiltyjen kansalaisuudet ovat Suomi, Somalia, Kosovo ja Irak. Yksi epäilty on Suomen ja Somalian kaksoiskansalainen. Yksi epäilty on Suomen ja Kosovon kaksoiskansalainen.

– Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille varsin nopeasti 17.12.2025 tapahtuneen tulipalon jälkeen. Tutkinnassa pystyttiin nopeasti yhdistämään motiivi aiemmin tapahtuneeseen törkeään ryöstöön. Epäiltyjen henkilöllisyydet paljastuivat vähitellen poliisin oman tiedonhankinnan sekä useiden eri esitutkintatoimenpiteiden avulla. Epäiltyjä otettiin kiinni esitutkinnan edetessä useassa eri vaiheessa, kertoo tutkinnanjohtaja Juurikkamäki.

Ruotsalaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen linkittyvä Crime as a Service -ilmiö on rantautunut myös suomalaiseen rikollisuuteen.

Viimeisen vuoden aikana on Helsingin poliisilaitoksella ollut tutkittavana törkeitä rikoksia, joissa ruotsalaisen järjestäytyneen rikollisuuden toimijat ovat värvänneet henkilöitä Ruotsista suorittamaan väkivaltatekoja Suomeen.

Ruotsissa kyseisessä toimintamallissa törkeiden rikosten tekijöinä on ollut nimenomaan perheiden ulkopuolelle sijoitettuja alaikäisiä nuoria, joiden rikosvastuu teoista on ollut alentunut tai puuttunut kokonaan. Tämän vuoksi järjestäytynyt rikollisuus on käyttänyt heitä hyväkseen. Helsingin poliisilaitoksen tietoon tulleiden tapausten perusteella kyseinen toimintamalli on todellisuutta myös Suomessa.

– Alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksikäyttö omiin rikollisiin tarkoituksiin on huolestuttava ja raukkamainen tapa toimia. Samoin väkivallan kohdistaminen perheenjäseniin tai ulkopuolisiin osoittaa järjestäytyneen rikollisuuden moraalittomuuden, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta.

Crime as a Service -ilmiö haastaa viranomaistoiminnan yhä laajemmin ja korostaa yhteistyön ja tiedonkulun merkitystä eri viranomaisten välillä. Ilmiö asettaa rikoskierteeseen ajautuneet ja muut haavoittuvassa asemassa olevat nuoret todelliseen vaaraan tulevaisuudessa.

Toiminta myös nostaa riskiä ulkopuolisten henkilöiden joutumisesta hengen ja terveyden vaaraan, jos kostotoimet kohdistuvat sivullisiin tai mikäli väkivallanteossa käytetään aseita tai räjähteitä.

