Kadonnut F-35-hävittäjä lensi tunteja ”zombitilassa”

Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti löytäneensä kadonneen F-35-hävittäjän jäänteet noin kahden tunnin matkan päästä Charlestonin lentotukikohdasta Etelä-Carolinassa.

Erikoinen tilanne käynnistyi merijalkaväen F-35B-hävittäjän lentäjän hypättyä koneesta heittoistuimella maanantaina iltapäivällä. Hän laskeutui Charlestonin kaupunkiin ja on vakaassa tilassa. Arvokasta häivehävittäjää ei kuitenkaan löytynyt aluksi mistään.

Warzone-sivuston mukaan kone oli lentänyt toisen F-35B:n kanssa, joka laskeutui onnistuneesti tukikohtaansa Beaufortissa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi toinen lentäjä joutui käyttämään heittoistuinta. Viranomaiset käynnistivät massiivisen etsinnän häivekoneen löytämiseksi ja pyysivät myös yleisöltä apua. Etsintöjä suoritettiin muun muassa Moultrie- ja Marion-järvien alueelta.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan F-35B:n autopilotti oli laitettu päälle ennen heittoistuimen käyttöä. ”Zombitilassa” pitkään lentäneistä lentokoneista löytyy lukuisia esimerkkejä historiasta. Osa niistä on jopa päätynyt maahan lähes yhtenä kappaleena kauan lentäjän poistumisen jälkeen.

Yhdysvalloissa F-106 Delta Dart -torjuntahävittäjä teki mahalaskun maissipellolle ilman lentäjää vuonna 1970. Vuonna 1988 Neuvostoliiton MiG-23 lensi Puolasta Belgiaan, vaikka lentäjä oli poistunut heittoistuimella hieman nousukiidon jälkeen.

Osassa tapauksista heittoistuimen käyttö on muuttanut koneen painopistettä ja keventänyt sitä tavalla, joka on keskeyttänyt lähellä olleen maahansyöksyn.

Washington Post -lehden mukaan kadonneen F-35:n tapausta selittää osaltaan se, ettei koneen transponderi toiminut tuntemattomasta syystä tapaushetkellä.

Yhdysvaltain merijalkaväki julisti kaikki lentokoneensa tilapäiseen käyttökieltoon viimeaikaisten väkikohtausten seurauksena.

Inbox: USMC acting commandant orders 2 day aviation stand down following F-35 incident. Comes shortly after a service-wide safety review after the V-22 crash in Australia. pic.twitter.com/04lDDWOc0M

The US military is searching for a missing F-35B in South Carolina after the pilot ejected yesterday and the jet kept flying. If you have seen an F-35 in the woods, please contact the US Marines. pic.twitter.com/rpueqxuP0J

— Flightradar24 (@flightradar24) September 18, 2023