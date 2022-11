Kaatuvatko venäläisten operaatiot tähän? ”Sillä on seurauksia taistelukentällä”

Venäjän asevoimilla on vielä paljon työtä edessään luodakseen tehokkaan ja modernin sotilaskoulutusjärjestelmän, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Venäjän liikekannallepano ja siihen liittyvät mobilisointitoimet ovat takkuilleet pahasti ja osoittautuneet monin paikoin kaoottisiksi. Koulutuskeskuksiin ja Ukrainan rintamalle lähetetyt pakkovärvätyt sotilaat eivät ole saaneet tarvittavia varusteita ja koulutusta.

– Järjestelmällisen, keskitetysti ohjatun mutta fyysisesti hajautetun sotilaskoulutusjärjestelmän pyörittäminen vaatii resursseja, johtajuutta, kurinalaisuutta ja keskittymistä. On erittäin vaikeaa tehdä tämä hyvin, Mick Ryan toteaa Twitterissä

– Mutta se voi olla tärkeässä roolissa tarkasteltaessa eroa menestymisen ja epäonnistumisen välillä taistelukentällä. Venäläiset eivät ole mobilisaatiotoimillaan vielä osoittaneet omaavansa ensiluokkaista koulutusjärjestelmää. Tällä on seurauksia taistelukentällä.

Ryan analysoi tviittiketjussaan, miltä modernin sotilaskoulutuksen pitäisi näyttää.

– Ensinnäkin se on järjestelmä, joka yhdistää harjoittelun, koulutuksen, doktriinin ja oppitunnit. Nämä ovat itsessään tärkeitä pilareita, mutta ne on yhdistettävä ja integroitava strategisen johtamisen avulla.

– Toiseksi siinä on sekä yksilöllisiä että kollektiivisia elementtejä. Tämä on tärkeää. Yksilöiden on oltava ”loistavia perusasioissa” ennen kuin he voivat taistella joukkueena.

Ryanin mukaan yksilöiden koulutusjärjestelmä on jatkumo. Yksilöt suorittavat peruskoulutuksen, etenevät erikoiskoulutukseen (jalkaväki, pioneerit, panssarijoukot, logistiikka jne.) ja sen jälkeen heidät määrätään yksikköön, jossa he käyttävät tätä henkilökohtaista koulutusta.

Upseereilla peruskoulutukseen kuuluu myös johtamisen kehittämistä sekä taktiikkaa, hallinnollisia tehtäviä, logistiikkaa ja muita sotilaiden ja muun sotilashenkilöstön johtamiseen tarvittavia elementtejä.

– Sekä sotilaiden että upseereiden pitää kehittää jatkuvasti taitojaan saadessaan enemmän kokemusta ja osoittaessaan kykynsä ottaa enemmän vastuuta ja johtaa suurempia ryhmiä, Ryan sanoo.

Hän korostaa, että osa sotilaista käy aliupseerikoulun. Aliupseerit toimivat linkkinä upseereiden ja sotilaiden välillä. Upseereiden koulutus valmistaa heidät johtamaan suurempia organisaatioita, kuten divisioonia ja armeijakuntia.

– Toinen tärkeä osa koulutusjärjestelmää on joukkokoulutus. Näin rakennetaan tehokkaat osastot/ryhmät, joukkueet, pataljoonat, prikaatit, divisioonat jne.

