Kaatuneiden laitteet paljastavat: Tästä venäläissotilaat puhuvat

Sotatilanteesta aktiivisesti sosiaaliseen mediaan kirjoittava Ukrainan asevoimien upseeri kertoo kaatuneiden venäläissotilaiden matkapuhelimista löytyneestä materiaalista.

Hän kertoo harkinneensa tietojen julkistamista, koska alkuperäinen aineisto on takavarikoituna sodan loppuun asti. Upseerin mukaan tietojen jakaminen on perusteltua, koska se auttaa ymmärtämään tavallisten sotilaiden motivaatioita, asenteita ja näkökulmaa sotaa kohtaan.

– Materiaalit koostuvat yli sadasta keskustelusta, jotka poimittiin kaatuneiden venäläissotilaiden laitteissa olleista pikaviestisovelluksista ja joidenkin sotavankien tunnustuksista. Vaikka kyseessä ei ole välttämättä edustava otos, niin haluan nostaa esiin tiettyjä samankaltaisuuksia, ukrainalaisupseeri kirjoittaa Twitterissä.

Venäjän valtionmediassa toistetut propagandateemat ”denatsifikaatiosta” tai Naton aiheuttamasta uhasta esiintyivät vain harvoin sotilaiden viestinnässä.

– Vaikuttaa siltä, että monien sotilaiden ja upseerien näkökulmasta sota on vain taloudellisen hyödyn lähde, eikä moraalittomiin tekoihin kiinnitetä juurikaan huomiota, Ukrainan asevoimien upseeri toteaa.

Venäläissotilaiden yleisimmät keskustelut liittyivät asuntonsa kohentamiseen tai suuremman asunnon ostamiseen, autojen hankkimiseen ja velkojen maksuun. Monet keskustelivat rintamaveteraanikortin saamisesta, joka oikeuttaa Venäjällä taloudellisiin etuuksiin loppuelämän ajaksi.

Osa sotilaista pohti perheensä viemistä lomalle rantakohteeseen tai uusien huonekalujen, kotielektroniikan ja älypuhelimien ostamista.

– Suuri määrä sotilaita näkee sodan mahdollisuutena ansaita rahaa. He keskustelivat usein sodasta saatavista tuotoista, upseeri sanoo.

Eräs venäläissotilas totesi tykistön tulittaneen Ukrainan joukkoja kolmen vuorokauden ajan läheisessä kylässä.

– Jos viimeistelemme heidät pian, niin toivottavasti komentajamme päästää minut kotiin kesään mennessä. Palkallani pitäisi pystyä kerryttämään riittävästi säästöjä, jotta voimme ostaa uuden auton ja ajaa meren rannalle, sotilas kirjoitti.

Osa Venäjän asevoimien sotilaista valitti saaneensa luvattua vähemmän rahaa. Harva silti arvosteli sotaa tai sen perusteita. Arvostelu yleensä kohdistettiin epäpätevinä pidettyihin upseereihin.

Venäläissotilaat valittivat, ettei Ukrainaa vastaan olisi käytetty riittävän rajuja voimatoimia voiton turvaamiseksi.

– Osa oli sitä mieltä, että heidän olisi ”lopetettava leikkiminen” ja hävitettävä kokonaisia kaupunkeja tai tehtävä iskuja ydinaseilla, jotta he pääsisivät kotiin aiemmin. Tämä on syytä pitää mielessä, kun kuulette kertomuksia siitä, kuinka sotilaat vain ”seurasivat käskyjä”, upseeri kirjoittaa.

