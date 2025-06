Kaatosadetta luvassa, täällä voi tulla jopa kuukauden sateet kerralla

Sää jatkuu vaihtelevana ja melko viileänä tällä viikolla, kertoo Foreca.

Sää jatkuu tiistaina laajalti pilvisenä. Sateita tulee eri puolilla maata.

– Matalapaine on tiistaina Etelä-Suomen yllä ja liikkuu hitaasti kohti itää. Sää on enimmäkseen pilvinen ja vettä sataa ajoittain suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa on mahdollisuus rankkasateille, toteaa Forecan meteorologi Sara Salonen.

Sadekertymät ovat siis jälleen paikoin suuria.

– Runsaimmat sadekertymät painottuvat maan keskiosaan, jossa vettä voi sataa jopa 30–60 millimetriä vuorokaudessa – osa ennusteista näyttää, että paikoin jopa yli 60 millimetrin sadekertymät voisivat olla mahdollisia. Kesäkuussa maan keskiosassa sataa tyypillisesti 60–75 millimetriä, joten voi olla, että sateita tulee tiistain ja keskiviikon aikana maan keskiosassa lähes koko kuukauden edestä. Muuten yleisesti vuorokauden sadekertymät vaihtelevat muutamasta millimetristä muutamaan kymmeneen millimetriin.

Kesäkuussa on tullut jo tähän mennessä paikoin runsaita sateita. Suurimmat kesäkuun sadekertymät tiistaihin 24. kesäkuuta kello 9 mennessä olivat Ruokolahden Kotaniemen 149 millimetriä, Lappeenrannan lentoaseman 109 millimetriä ja Virolahden Koivuniemen 107 millimetriä.

– Kaakkois-Suomessa sateita on tullut jopa kaksinkertainen määrä tavanomaiseen kesäkuuhun verrattuna. Jyväskylä–Joutsa–Mikkeli-akselilla sateita on ainakin muutaman havaintoaseman perusteella tullut kesäkuussa tähän mennessä 30–40 millimetriä, joten tällä alueella nyt lähipäivien sateiden jälkeen kuukausikohtainen kertymä voi hypätä kesäkuun sadekertymälistan kärkisakkiin, Sara Salonen kertoo.

Lämpötilat pysyvät tällä viikolla melko viileissä lukemissa ajankohtaan nähden.

– Päivisin lämpötila on enimmäkseen 12 ja 18 asteen välillä. Pohjoisessa voidaan jäädä paikoin 10 asteen alapuolelle, kun taas maan etelä- ja keskiosassa aurinkoisilla alueilla lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille, Sara Salonen sanoo.

Keskiviikon vastaisena yönä lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 9–13 astetta ja pohjoisessa 3–10 astetta. Lapissa pilvipeitteen rakoillessa voi olla hallaa eli pakkasta maanpinnalla.

Keskiviikkoiltaa kohti sateet vähenevät. Paikoin maan keskiosassa ja Kaakkois-Suomessa sateita tulee kuitenkin vielä torstain vastaisen yönkin aikana.

Torstain ja perjantain vastaisina öinä maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat ovat enimmäkseen 6–12 astetta ja pohjoisessa 2–8 astetta.

– Hallaa voi olla paikoin maan keskiosassa asti selkeillä alueilla. Yöpakkasta voi olla paikoin selkeillä alueilla Lapissa, Salonen kertoo.

Torstaina korkeapaineen selänne kurottaa Suomeen lännestä.

– Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja yleiskuvaltaan aiempaa poutaisempi. Joitain yksittäisiä sadekuuroja on kuitenkin vielä liikkeellä paikoitellen maan itä- ja pohjoisosassa. Aurinkoisinta sää on länsirannikolla.

Torstaina tuuli on vielä maan itäosassa puuskaista, mutta heikkenee päivän kuluessa. Illalla sadekuurot vähenevät.

Perjantaina päivällä on enimmäkseen pilvipoutaa ja viikonloppuna on luvassa lisää sateita. Ensi viikon puolella sään yleiskuva näyttää jatkuvan melko vaihtelevana, uutisessa todetaan.