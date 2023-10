Kaasuputki on korjattu aikaisintaan huhtikuussa 2024

Suomalainen kaasunsiirtoyhtiö Gasgrid Finland kertoo tiedotteessaan aloittaneensa Eleringin kanssa hajonneen kaasuputken tarkastukset, joita tehdäänvaiheittain tällä viikolla.

Tarkastusten aaikana on tarkoitus selvittää koko meriputken kunto.

– Alustavien asiantuntija-arvioiden perusteella on oletettavissa, että korjaustöiden suunnittelu, tarvittavan vedenalaisen kaluston mobilisointi ja varsinaiset korjaustoimenpiteet sisältäen korjatun putkiosuuden tarkastuksen sekä käyttöönoton kestävät vähintään viisi kuukautta, kertoo Gasgrid ja jatkaa:

– Näin ollen, aikaisin mahdollinen Balticconnector -putkiyhteyden käyttöönottoajankohta olisi huhtikuun 2024 alussa.

Gasgrid vahvistaa, että ”Suomen kaasujärjestelmän tilanne on vakaa, ja kaasun saanti on turvattu Inkoon LNG-terminaalista”.

– Terminaalilla on kapasiteettia ja kyky toimittaa Suomen tarvitsema kaasu myös tulevana talvena, vaikka talvikausina kaasun kulutus on tyypillisesti korkeampaa. Markkinatoimijoita on ohjeistettu varmistamaan tarvitsemansa kaasun saanti tilaamalla se Inkoon tai Haminan LNG-terminaaliin, jotta kaasun saannin jatkuvuus on turvattu tulevana talvikautena.