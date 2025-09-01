Suomen ja Viron välinen sähköyhteys on katkennut – kaapelivika

Suomen ja Viron välillä kulkevassa vedenalaisessa energiakaapeli Estlink1:ssa ei kulje tällä hetkellä sähköä. Asiasta kertovat kaapeliyhteyden omistajat virolainen Elering ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotteissaan.

Sähkönsiirto kaapelissa katkesi varhain maanantaina aamulla vian vuoksi. Vika vaikuttaa olevan Suomen puolella Espoossa sijaitsevassa muuntoasemassa, kertoo virolainen Elering. Suomen Fingrid ei kerro muuta kuin että vikaa selvitetään.

Estlink1:n kapasiteetti on 350 megawattia. Yhteys otettiin käyttöön vuonna 2007. Viime viikolla maanantaista perjantaihin Estlink1 oli myös suljettuna, mutta silloin katkos johtui suunnitellusta vuosihuollosta.

Suomen ja Viron välillä kulkee myös toinen sähkönsiirtokaapeli, Estlink2. Sen kapasiteetti on 650 megawattia ja yhteys toimi maanantainaamuna moitteetta. Estlink2 -sähkönsiirtoyhteys oli poissa käytöstä joulupäivästä 2024 melkein juhannukseen 2025 saakka. Se vaurioitui, kun öljytankkeri Eagle S raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa.