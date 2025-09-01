Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuvassa on sähkönsiirtoyhteys Estlink 2:n muuntamoasema Porvoossa. / MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Suomen ja Viron välinen sähköyhteys on katkennut – kaapelivika

  • Julkaistu 01.09.2025 | 09:00
  • Päivitetty 01.09.2025 | 09:13
  • Sähkö
Estlink 1 -yhteyden sähkönsiirto katkesi maanantaiaamuna.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Suomen ja Viron välillä kulkevassa vedenalaisessa energiakaapeli Estlink1:ssa ei kulje tällä hetkellä sähköä. Asiasta kertovat kaapeliyhteyden omistajat virolainen Elering ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid tiedotteissaan.

Sähkönsiirto kaapelissa katkesi varhain maanantaina aamulla vian vuoksi. Vika vaikuttaa olevan Suomen puolella Espoossa sijaitsevassa muuntoasemassa, kertoo virolainen Elering. Suomen Fingrid ei kerro muuta kuin että vikaa selvitetään.

Estlink1:n kapasiteetti on 350 megawattia. Yhteys otettiin käyttöön vuonna 2007. Viime viikolla maanantaista perjantaihin Estlink1 oli myös suljettuna, mutta silloin katkos johtui suunnitellusta vuosihuollosta.

Suomen ja Viron välillä kulkee myös toinen sähkönsiirtokaapeli, Estlink2. Sen kapasiteetti on 650 megawattia ja yhteys toimi maanantainaamuna moitteetta. Estlink2 -sähkönsiirtoyhteys oli poissa käytöstä joulupäivästä 2024 melkein juhannukseen 2025 saakka. Se vaurioitui, kun öljytankkeri Eagle S raahasi ankkuriaan Suomenlahden pohjassa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)