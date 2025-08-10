Verkkouutiset

Donald Trumpn ja Vladimir Putin. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Käänne Ukraina-neuvotteluissa? ”Tätä Vladimir Putin ei niele”

Venäjä-asiantuntijan mukaan Ukrainan presidentin kutsumista huipputapaamiseen ei katsottaisi hyvällä Moskovassa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan harkitsevan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kutsumista tulevaan huipputapaamiseensa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa.

Asiasta kertoo korkeisiin viranomaislähteisiin viittaava amerikkalainen NBC News.

Trumpin ja Putinin on määrä tavata Alaskassa jo ensi viikon perjantaina.

Tunnettu pitkän linjan Venäjä-asiantuntija Edward Walker arvioi, että Zelenskyin kutsuminen paikalle vaikuttaisi valtavasti Moskovaan.

Hänen mukaansa Vladimir Putin ei tätä nielisi.

– Se [Ukrainan presidentin saapuminen Alaskaan] vahvistaisi hänen jo epäilemättä jo valmiiksi syvää käsitystään siitä, että Trump on kahjo, johon ei voi luottaa, Kalifornian maineikkaan Berkeleyn yliopiston Neuvostoliiton ja sen jälkeisen ajan tutkimusohjelman johtajana aiemmin toiminut professori Walker lataa Blueskyssä.

Erään NBC:n lähteen mukaan Zelenskyin kutsuminen paikalle on ”ehdottomasti mahdollista”. Sama korkea Trumpin hallinnon virkamies sanoo ”kaikkien toivovan tätä”.

Arvostelijat ovat aiemmin todenneet Alaskan huipputapaamisen kalskahtavan vanhanaikaiselta järjestelyltä, jossa suurvallat yrittävät sopia Ukrainan kohtalosta Kiovan pään yli.

Ukrainan presidentin liittyminen mukaan kokoukseen muuttaisi kuitenkin asetelman ja merkitsisi käytännössä kolmenvälistä neuvottelua.

Well that wld be a deal breaker for Putin, and it would reinforce his doubtless already deep conviction that Trump is a whack job and not to be trusted. We’ll see if there’s any substance to the report.

Edward Walker (@gnuggat.bsky.social) 2025-08-09T22:02:13.659Z

