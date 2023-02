Käänne säässä: Maaliskuusta tulossa tavallista kylmempi

Suomeen on tämän viikon alkupuolella luvassa keskimääräistä lämpimämpää säätä. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n julkaiseman kuukausiennusteen mukaan tilanteeseen on tulossa muutos, ja maaliskuulle on luvassa keskimääräistä kylmempää säätä.

Vielä tällä viikolla föhn-tuuli lämmittää aluksi säätä osassa maata plusasteille, mutta loppuviikolla näkyvissä on jälleen kylmeneminen pakkasille.

– Tämä viikko on kuukausiennusteen mukaan lämpötilan viikkokeskiarvoltaan ajankohdan keskiarvoja lämpimämpi. Ilmamassa on Suomessa vain hieman aiempaa lauhempaa, joten lämpö tulee pääasiassa föhn-tuulesta. Ensi viikko ja sitä seuraava viikko ovat puolestaan ennusteen perusteella ajankohdan keskiarvoja kylmempiä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Kuukausiennusteen mukaan 27. helmikuuta alkaneen viikon keskilämpötila on Suomessa laajalti 2–3 astetta keskimääräistä lämpimämpi, Lapissa jopa 3–4 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

Ensi viikolla eli 6. maaliskuuta alkavalla viikolla ilmavirtaus puhaltaa ennusteen mukaan Suomeen pohjoisen puolelta. Lisäksi ilmamassa Suomen yllä on talvisen kylmää. Kuukausiennusteen mukaan viikon keskilämpötilat ovat 4–5 astetta ajankohdan keskiarvoa kylmempiä.

– Päivittäisennusteiden mukaan pilvisyys on ensi viikolla vaihtelevaa. Pilvettömän taivaan ja heikon tuulen sattuessa pakkasta voi ensi viikolla öisin olla ajoittain etelässä laajallakin alueella yli 10 ja pohjoisessa yli 20 astetta. Loppuviikolla laajan lumisadealueen mahdollisuus kasvaa, Rinne sanoo.

Viikko on kokonaisuutena ajankohtaan nähden kylmä niin Suomessa kuin laajemmin Fennoskandiassa, Baltiassa ja Puolassa. Napa-aluetta kiertävä polaaripyörre on heikentynyt ja päästänyt sisällään olevaa kylmää ilmaa etelämmäs.

Kuukausiennusteen mukaan sää jatkuu Suomessa 13. maaliskuuta alkavalla viikolla laajalti ajankohtaan nähden kylmänä, etelässä viikon keskilämpötila on lähellä tavanomaista. Muualla Euroopassa on monin paikoin tavanomaista lämpimämpää, mutta Suomen lisäksi osassa Ruotsia ja Norjaa on keskimääräistä kylmempää.

– Ennusteen perusteella kylmin ilma näyttäisi väistyvän Suomen yltä 20. maaliskuuta alkavalla viikolla. Muualla Euroopassa on laajalti ajankohdan keskiarvoja lämpimämpää. Myös polaaripyörre on ennusteen mukaan silloin jo vahvistumassa vähitellen takaisin normaaliksi. Vahvan polaaripyörteen aikaan pitkiä kylmiä jaksoja ei pääse syntymään meille yhtä helposti kuin heikon polaaripyörteen tilanteessa, Rinne sanoo.