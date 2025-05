Käänne Donald Trumpin lentokonekohussa: Totuus ”lahjasta” paljastui

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin erikoisessa lentokonekohussa on paljastunut jälleen uusia käänteitä. Qatarista tulevan koneen luonteesta onkin nyt suurta epävarmuutta, kun Yhdysvallat väittää kyseessä olevan ”lahja”, vaikka uusimpien tietojen mukaan tarkoitus oli alunperin sopia vain kaupasta.

Trumpin hallinto on jo pitkään kehuskellut, että se on onnistunut erinäisten ”diilien” avulla hankkimaan modernin korvaajan ikääntyneelle presidentin virkakäytössä olevalle lentokoneelle eli Air Force Onelle. Näytti jopa siltä, että maailman rikkaimpiin valtioihin kuuluva Qatar olisi lahjoittanut uuden Boeing 747 -koneen amerikkalaisille.

Asian piti valkoisen talon mukaan olla jo taputeltu, mutta nyt uusimpien The Washington Postin tietojen mukaan ”diili” on yhä keskeneräinen, eikä kyseessä edes olisi lahjoitus, vaan paljon tavanomaisempi kauppa lentokoneesta.

Lehden toimittaja John Hudson kertoo viestipalvelu X:ssä, että tilanteeseen liittyy yhä epävarmuutta.

– Qatar pyytää Yhdysvaltoja selventämään, että ylellisen suihkukoneen kauppa aloitettiin Yhdysvaltojen toimesta ja että Qatar ei ole vastuussa lentokoneen mahdollisista tulevista siirroista, Hudson kirjoittaa.

Scoop: Trump’s AF1 deal with Qatar has not been finalized despite the administration's claims. Qatar is asking the US to clarify that the deal for the luxury jet was initiated by the US and that Qatar is not responsible for any future transfers of the plane pic.twitter.com/58WIYTN3uT

— John Hudson (@John_Hudson) May 28, 2025