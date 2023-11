Kaakkois-Suomen itärajaa suljettu – perjantaina 220 turvapaikanhakijaa

Hallitus päätti torstaina sulkea Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan raja-asemat. Sulku astuu voimaan 18. marraskuuta kello 00.00. Minkäänlainen ylitys ei ole tämän jälkeen ollut mahdollista Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.

Rajanylityspaikkojen sulkemisessa käytetään fyysisiä esteitä ja estelaitteita. Rajan ylittämiseen tulee käyttää itärajalla avoinna olevia rajanylityspaikkoja.

Viimeisenä päivänä ennen kyseisten raja-asemien sulkua Kaakkois-Suomen rajan ylityspaikoille tuli 163 turvapaikanhakijaa. Kaikkiaan tulijoita oli perjantaina itärajan rajanylityspaikoille yhteensä 220.

Lauantaina kello 00.00-8.00 välillä ei yhtään. Laittomat maahantulot on kyetty estämään.

Eversti Matti Pitkäniitty Rajavartiolaitoksen esikunnasta kertoi perjantaina, että viranomaiset varautuvat myös siihen tilanteeseen, jollainen on nähty esimerkiksi Puolassa, että rajan yli yritetään rynnäköidä isolla joukolla ja tulla väkisin. Silloin kuvaan astuu Pitkäniityn mukaan joukkojen hallinta -toiminta, jossa rynnäköijiä vastassa ollaan viranomaisvoimin.

Laittomat maahantulot on kyetty estämään. Rajavartiolaitoksella on valmius toimeenpanna uusia päätöksiä tarvittaessa nopeasti.

🔸Turvapaikanhakijoita eilisen 17.11. aikana yhteensä 163 @kaakkoisraja'n ylityspaikoilla. Seuraamme tilannetta.

Yesterday's number of asylum seekers was 163 in total. #rajavartiolaitos #rajaturvallisuus #rajaliikenne #rajanylitykset

