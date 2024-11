Jyri Häkämies pöyristyi tuoreimmista käänteistä – ”viimeinen asia, jota tässä kaivataan”

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on huolestunut tuoreimmista käänteistä liittyen SAK:n palkkavaatimuksiin ja nyt myös Suomea uhkaaviin lakkoihin. Teollisuusliitto ja ammattiliitto Pro ovat antaneet useita lakkovaroituksia.

– Sekä (ay-liikkeen) vaatimukset että meidän käsitus realismista ovat kaukana toisistaan ja tietysti lakot ovat viimeinen asia, jota tässä kaivataan tilanteessa, jossa talous ja työllisyys ovat aivan jumissa, Häkämies kommentoi tunnelmiaan Verkkouutisille työmarkkinajärjestöjen väestöpoliittisen seminaarin yhteydessä Helsingissä keskiviikkona.

Häkämies pitää SAK:n viime viikolla julkistamaa palkankorotusvaatimusta ”järkyttävän suurena”. SAK ja sen jäsenliitot ilmoittivat vaativansa kymmenen prosentin palkankorotuksia kahden vuoden aikana. Häkämiehen mukaan julkisuuteen tulo asiassa tekee neuvotteluista entistä vaikeammat.

– Ongelmana on, että tuo kymmenen prosenttia menee käytännössä katosta lävitse eli se on se pulma, jos sen taakse on porukalla linnoittauduttu.

Häkämies varoittaa myös lakkoilun kierteestä:

– Nyt on tietysti ilmoitettu yksittäisistä lakkoiskuista ja vielä rajatusta yritysryhmästä, mutta jos tätä vertaa viime kevääseen, silloinkin tämä alkoi samalla tavalla ja laajeni sitten, kun tuli muita mukaan. Eli erittäin synkkä näkymä.

