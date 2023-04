Jussi Halla-aho: Vasen laita lietsoi vaaleissa voimakasta vastakkainasettelua

Perussuomalaisten kansanedustaja ja entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomauttaa, että viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ennakkoäänten osuus oli nyt nähtyä pienempi.

– Aiempien vaalien opetusten pohjalta olen aika luottavainen sen suhteen, että meidän ääniosuutemme ja paikkamäärämme nousee siitä, mikä ennakkoäänten osalta on tulossa, Jussi Halla-aho sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa osa puolueista lietsoi kevään vaalikampanjassa poikkeuksellisella tavalla vastakkainasettelua.

– Tämä on ollut vasemmalta laidalta äärimmäisen aggressiivinen ja epämiellyttävä kampanja. Erittäin voimakasta vastakkainasettelua lietsova kampanja. Se on ehkä se suurin ero, että aiemmissa vaaleissa sosialidemokraatit ovat olleet jollain tavalla, voisi sanoa, tolkullisten ihmisten puolue, mutta he ovat nyt valinneet tällaisen – pyrkineet herättämään henkiin sellaisia sadan vuoden takaisia haamuja ja lietsomaan militanttia henkeä. Ehkä se on jossain määrin onnistunutkin, Halla-aho toteaa.

Ex-puoluejohtajan mukaan SDP vaikuttaa houkutelleen onnistuneesti ääniä äärivasemmalta, vihreistä ja vasemmistoliitosta.

– Se on ehkä se mieleenpainuvin osa vaalikampanjasta. Perussuomalaisillahan kampanjointi on aina ollut aika, sanotaanko, mukavaa ja leppoisaa ja hyväntuulista ja niin tälläkin kertaa, Jussi Halla-aho sanoo.