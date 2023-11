Jukka Kopra: Suomi on valmis sulkemaan itärajan ylityspaikat

Kokoomuksen viime vaalikaudella edistämä rajavalvontalain muutos mahdollistaa tarvittaessa rajanylityspaikkojen sulkemisen itärajalla, muistuttaa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) tiedotteessa.

– Tarve lakimuutoksille kumpusi tilanteista, joissa ihmisiä ohjattiin hakemaan turvapaikkaa EU-maista, mikä oli selkeää hybridisodankäyntiä. Mahdollisen välineellistetyn maahantulon tilanteessa ensisijainen toimi tulee ollakin maahantulon estäminen. Ja jos maahantuloa ei joltain osin kyetä estämään, niin toissijaisena toimena syntynyttä tilannetta pitää onnistua hallitsemaan, JUkka Kopra kommentoi.

Käytännössä päivitetty rajavalvontalaki antaa mahdollisuuden sulkea kaikki ylityspisteet myös kansainvälistä suojelua hakevilta, mikäli Venäjä lähettäisi turvapaikanhakijoita Suomen rajalle.

– Viranomaiset ja hallitus ovat seuranneet tilannetta rajanylityspaikoilla tarkasti. Olemme tehneet tarvittavia kiristyksiä, kuten Venäjän rekisterissä olevien autojen Suomeen tulon sekä polkupyöräylitysten kieltämisen. On hyvä tiedostaa, että työkalupakista löytyy tarvittavia toimia ja valmius kiristyksiin on olemassa, mikäli tilanne niin vaatisi, Kopra toteaa ja viittaa vuoden 2015 tapahtumiin, jolloin Venäjä ohjasi Suomen rajalle suuren määrän turvapaikanhakijoita.

Rajavartiolaitoksen mukaan Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on viime kuukausien aikana tullut normaalia enemmän turvapaikanhakijoita. Heiltä on puuttunut tarvittavat asiakirjat ja viranomaisten arvion mukaan Venäjää on käytetty kauttakulkumaana.

– Olemme varautuneet ja hallitus sekä viranomaiset seuraavat tilannetta herkeämättä, päättää Kopra.