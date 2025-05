Jukka Kopra: Suomen pitää olla iskussa, kun noususuhdanne alkaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja Jukka Kopra tyrmää opposition väitteet hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta.

– Nämä ovat täysin perättömiä väitteitä, Kopra sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa. Videon voi katsoa tätä klikkaamalla.

Talouden sopeutustoimista huolimatta valtion velkaantuminen on jatkunut. Myöskään työllisyydessä ei ole vielä tapahtunut käännettä parempaan.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja vastaa arvosteluun ja sanoo, että oppositio on liian hätäinen arvostelunsa kanssa.

– Ei näiden (hallituksen) toimien vaikutukset ole voineetkaan alkaa vielä näkyä.

Kansanedustaja Jukka Kopra valittiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Taustalla kansanedustajat Pia Kauma ja Sinuhe Wallinheimo. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Jukka Kopran mukaan Suomi on jo lähes 20 vuoden ajan jäänyt niin sanotusti junasta nousukauden kynnyksellä. Tämä on hänen mukaansa johtunut muun muassa Suomen raskaasta verorakenteesta ja työmarkkinoiden jäykkyydestä.

– Kun talous ja suhdanteet ovat aaltoliikettä, niin me olemme aina poimineet sen laskun, mutta nousukauden koittaessa Suomi on jäänyt paikalleen polkemaan sameaa vettä. Se johtuu näistä raskaista rakenteista, joita hallitus nyt muuttaa. On selvää, että vaikutus ei näy välittömästi. Se näkyy ajan kuluessa, hän sanoo.

– Osa (uudistuksista) on jo toteutettu ja paljon on vielä tuutista tulossa. On tärkeää, että ne tehdään mahdollisimman nopeasti, jotta seuraavan noususuhdanteen alkaessa Suomi on iskussa ja pääsemme siihen mukaan. Silloin talous alkaa koheta rajusti.

Jukka Kopra muistuttaa, että Suomen talouden haasteet ovat ”massiiviset”.

– Mikään hallitus ei pysty neljässä vuodessa kääntämään tätä koko yhtälöä toiseen asentoon, vaan siihen vaaditaan varmastikin ainakin kahdeksan vuotta, kaksi vaalikautta.

KATSO VIDEOHAASTATTELU:

Kokoomuksen uusi ryhmäjohtaja: Ongelmat eivät ratkea veroja korottamalla