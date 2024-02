Jukka Kopran mukaan kampanjaa tehtiin ihmisiä kuunnellen

Alexander Stubb johtaa Pekka Haavistoa presidentinvaalien toisella kierroksella yli neljällä prosenttiyksiköllä. Stubb sai ennakkoäänistä 52,7 prosenttia ja Haavisto 47,3 prosenttia. Iltayhdeksän aikaan Stubbin johto oli 4,2 prosenttiyksikköä.

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) ennakoi vaali-illan jatkuvan jännittävänä ääntenlaskennan jatkuessa.

– Tämä oli hyvä tulos ja tästä mennään uskoakseni kohti voittoa, koska vaalipäivän äänestyksen pitäisi epäonnistua aivan täydellisesti, jotta asetelma tästä muuttuisi, Jukka Kopra sanoo Verkkouutisille Alexander Stubbin vaalivalvojaisissa.

– Sellaisen periaatteen on vuosikausien varrella oppinut, kun on ollut vaaleissa mukana eri rooleissa, että vaalitulos on valmis vasta sitten kun äänet on laskettu, Kopra jatkaa.

Kansanedustaja sanoo valoisuuden ja tulevaisuudenuskon korostuneen Alexander Stubbin vaalikampanjassa.

– Hän pystyy tuomaan vaikeat ja musertavatkin asiat esiin tyynesti ja rauhallisesti. Sellaisella realistisella näkemyksellä. Kampanjointi on äärimmäisen rankkaa puuhaa, ja Alex jaksoi puurtaa loppuun asti ihmisiä kuunnellen. Se on harvinainen taito, Jukka Kopra toteaa.

Alexander Stubbin päivät jatkuivat kampanjoinnin ja vaaliväittelyiden jälkeen huolellisella taustatyöllä. Kopra uskoo ehdokkaan urheilutaustan tukeneen jaksamista.

– Sen lisäksi, että hän hoiti kampanjassa strategiaa, olivat myös käytännön nippeliasiat hallussa. Jos Alexille annettiin puhelinnumero, niin hän myös soitti ja hoiti kaiken ykköslaadulla, Kopra sanoo.

LUE MYÖS:

Presidentinvaalin tulosseuranta