Juhana Vartiainen Ylellä: Köyhien pitää tehdä jotain elämälleen säilyttääkseen tukensa

Juhana Vartiainen (kok) ehdottaa Suomeen ”Tanskan mallia”, jossa sosiaaliturvaa saadakseen pitäisi hakea ensisijaisesti etuuksia, joihin liittyy velvoitteita ja palveluja, Vartiainen sanoo.

Hänen mukaansa Suomi on viheliäisessä loukussa, koska sosiaaliturva ei ole velvoittava. Vartiainen pitää siksi sosiaaliturvan tasoa heikkona.

– En usko, että Tanskassa köyhät voivat sen huonommin kuin Suomessa. Siellä voidaan ottaa pois kaikki rahat, jos ei tee jotain omalle elämälleen, Vartiainen sanoi Ylen A-Studiossa tiistaina.

Vartiaisen mukaan Tanskassa tällaistakin tapahtuu hyvin harvoin, sillä uhka toimii ja väestö siirtyy työmarkkinoille.

Juhana Vartiainen toimii kauppakorkeakoulu Hankenin työelämäprofessorina. Hän on toiminut kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2015–2021 ja Helsingin pormestarina vuosina 2021–2025.

Ylen A-Studiossa Vartiaisen kanssa vieraillut Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo sanoi, että tanskalainen sosiaaliturvan malli ei ole mahdollinen Suomessa.

– Suomessa tämä muuttuu helpommin rangaistukseksi. Tanskassa ja Ruotsissa patistellaan ihmisiä. Meillä Suomessa puolestaan ei ole mitään, mihin patistaa, Hiilamo sanoi.

Tammikuun lopulla työttömyys jatkoi Ylen mukaan nousuaan joulukuussa. Työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 prosenttia, kun se marraskuussa oli 10,6. Työttömyys on korkeimmillaan sitten vuoden 2009. Työttömiä oli joulukuussa 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 80 000.