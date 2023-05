Juhana Vartiainen palkkasotkusta: Virheitä aiempaa vähemmän

Helsingin kaupunki ajautui palkanmaksun osalta kaaokseen otettuaan käyttöön Sarastia-järjestelmän. Vuosi sitten alkuvuodesta käyttöönotettu Sarastia365 HR -palkanmaksujärjestelmän kaikkia aiheuttamia ongelmia ei vieläkään ole saatu korjattua. Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) mukaan uuden järjestelmän myötä virheitä palkanmaksussa on aiempaan verrattuna kuitenkin vähemmän.

– Ulkopuolinen selvitys on osoittanut sormella oikein niitä käyttöönoton ja käyttöönoton johtamisen heikkouksia, jotka tätä ongelmaa ovat luoneet, Vartiainen kertoo Verkkouutisille.

Käyttöönottoa varten luotiin hajautetun johtamisen malli, jossa ei ollut yhtä vastuuhenkilöä, joka olisi vastannut käyttöönotosta. Vartiaisen mukaan johtamista ja siihen tarvittavia rahoja oli myös päätöksenteossa hajallaan.

– Sanoisin näin, että selvityksestä opitaan kyllä vastaisuuden varalle ja toivottavasti tällainen ei toistu. Opitaan myös se, että tällaiset hankinnat tulisi aina kilpailuttaa, ettei oltaisi yhdestä järjestelmätoimittajasta riippuvaisia.

Vartiainen ei itse ollut mukana päätöksenteossa, kun käyttöönotosta tehtiin päätökset. Hän on ollut osallisena vasta tilanteen kriisiydyttyä. Tammikuussa kaupunki päätti myöntää kuusi miljoonaa euroa järjestelmän ja sen käyttämiseen liittyvien ongelmien aiheuttaman palkkakaaoksen ratkaisemiseen.

– Annoimme tälle hankkeelle lisää rahaa, ettei se ainakaan rahasta ollut kiinni, Vartiainen kertoo.

– Halusin, että hankkeella on yksi johtaja, jonka myös vaihdoin myöhemmin, kun ensimmäisen johtajan kanssa tilanne ei näyttänyt onnistuvan.

Pormestarin mukaan purkamattomien virheiden reppua on vielä jäljellä, mutta työtä tehdään kokoajan tilanteen normalisoinnin puolesta. Uuden järjestelmän myötä palkanmaksussa tapahtuvia virheitä on ollut vähemmän aiempaan verrattuna. Vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida onko uuden järjestelmän käyttöönotto ollut kannattavaa. Vartiainen on pyrkinyt uudistamaan päätöksentekoon liittyvää läpinäkyvyyttä.

– Olen pyrkinyt tekemään päätöksenteosta niin läpinäkyvää kuin mahdollista. Uudistettuna päätöksenteko on ainakin läpinäkyvämpi kuin aiemmin.

