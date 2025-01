Juhana Vartiainen HS:lle: Sotealan työvoimapula ei ole katoamassa

Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen mukaan sote-alalle tarvitaan lisää ulkomaista työvoimaa. Hän kommentoi Helsingin Sanomille Suomen ikärakenteen ja ikäluokkien pienenevän koon osoittavan selkeästi, että työvoimalle on tulevaisuudessa tarvetta.

– Mieluiten koulutuksen saaneita nuoria aikuisia. Tämä on tarve niin sote-alalla kuin liike-elämässäkin, Vartiainen sanoo Helsingin Sanomille.

Vartiainen matkustaa yhdessä työministeri Arto Satosen (kok.) kanssa Filippiineille ja Vietnamiin edistämään työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomaisen työvoiman rekrytoimisesta on esitetty kritiikkiä, sillä monella hyvinvointialueella käydään yt-neuvotteluja ja alalla on kasvava määrä työttömiä työnhakijoita.

Vartiaisen mukaan tilannetta ei kuitenkaan tulisi tarkastella lyhyellä aikavälillä. Sote-alalla tulee jatkossakin olemaan työvoimapula, kun suuri määrä työntekijöitä eläköityy, hän perustelee.

Hyvinvointialueiden yt-neuvotteluissa on Vartiaisen mukaan kyse toiminnan järkevöittämisestä eikä se vaikuta pitkän aikavälin työvoimatarpeeseen. Myös työperäistä maahanmuuttoa edistävässä matkassa on hänen mukaansa kyse pitkän aikavälin tavoitteiden edistämisestä

– Emmehän me tule sieltä matkalta takaisin niin, että meillä on mukana laivalastillinen hoitajia. Me menemme sinne etsimään yhteistyökumppaneita pitkälle ajalle, hän huomauttaa.

Huolta on herättänyt myös vieraskielisten työntekijöiden kielitaito, joka kuormittaa muita työntekijöitä ja aiheuttaa vaaratilanteita hoitotyössä. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin tekemän kyselyn mukaan enemmistö vastaajista koki vieraskielisten hoitajien kielitaidon riittäväksi. Vartiaisen mukaan sote-alan kielikoulutukseen tullaan jatkossa panostamaan Helsingissä enemmän.