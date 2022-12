Joulun menoliikenteessä kannattaa varautua lumi- ja räntäsateisiin

Joulun menoliikenteessä kannattaa varautua lumi-, räntä- ja vesisateisiin, Foreca ennustaa. Paikoin keliä heikentävät myös liukkaus sekä sohjo.

Torstaina maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sateita, lisäksi pohjoisessa tulee hajanaisia sateita.

– Etelässä sateet tulevat vetenä, maan keskiosassa kaikissa olomuodoissa. Lapin yllä on hajanainen lumisadealue. Maan eteläosassa keliä heikentävät muun muassa lauha sää ja vesi jäisillä teillä, maan keskiosassa sekä lauha sää että vesi ja lisäksi sekalaisen olomuodon sateista tienpinnoille kertyvä sohjo. Maan pohjoisosassa ajokeliä heikentää lumisade. Lunta kertyy pohjoisessa torstain aikana kahdesta reiluun viiteen senttimetriin, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne blogissa.

Perjantaina Suomen yli liikkuu uusia sateita itään. Samalla Suomeen alkaa puhaltaa kylmempää ilmaa lännestä alkaen.

– Maan etelä- ja keskiosassa sateissa tulee aluksi kaikkia olomuotoja, mutta sateiden edetessä ne muuttuvat vähitellen lumisiksi. Sadealueen jälkipuolella sää poutaantuu lännestä alkaen ja muuttuu osin selkeämmäksi. Ajokeliä heikentää edellispäivän sääolosuhteiden lisäksi pakastuminen ja etelässäkin lumeksi muuttuva sade. Lunta kertyy maan eteläosassa, maan keskiosassa, maan itäosassa sekä paikoin Lapissa kahdesta reiluun viiteen senttimetriin, Rinne ennustaa.

Perjantaina iltapäivällä lämpötila on etelässä ja idässä 0–2 plusastetta. Lännessä ja maan keskiosassa on pakkasta 1–7 astetta ja Lapissa 7–20 astetta, Länsi-Lapin selkeillä alueilla pakkasta voi paikallisesti olla enemmänkin. Perjantai-illaksi lämpötila painuu pakkaselle koko maassa.

Jouluaatosta tulossa poutainen pakkaspäivä

Lauantai eli jouluaatto on tämän hetken ennusteen mukaan poutainen pakkaspäivä koko maassa.

– Sää on laajalla alueella pilvinen, mutta myös selkeää säätä on etenkin lännestä alkaen etelässä ja lännessä. Lauantain pilvisyys ennustuu huonosti, joten selkeitä alueita voi olla ennustettua enemmänkin. Lapissa on pääosin pilvistä. Sateet eivät heikennä ajokeliä, mutta liukkaita pintoja on yleisesti maan etelä- ja keskiosassa alueilla, joilla sää on ollut lauhaa ja jossa märät pinnat ovat jäätyneet, Joanna Rinne sanoo.

Pakkasta on jouluaattona etelässä enimmäkseen 3–7 astetta, maan keskiosassa 5–10 ja Lapissa 10–20 astetta. Sunnuntai eli joulupäivä on Rinteen mukaan näillä näkymin poutainen ja laajalti aurinkoinen pakkaspäivä.