Joululahjojen myynti herättää tunteita – yli puolet suomalaisista pahastuu

Suomalaisista yli joka neljäs on kaupannut saamansa joululahjan pian joulun jälkeen, ilmenee Tori-palvelun tekemästä kyselystä.

Yli puolet (53 prosenttia) suomalaisista pahastuu, jos näkee antamansa joululahjan myynnissä pian joulun jälkeen. Yleisin syy pahastumiseen on ajatus siitä, että tuolloin saaja ei arvosta antajan elettä. Toiseksi yleisin syy pahastumiseen on näkemys, että joululahjaansa myyvä ei arvosta antajan näkemää vaivaa. Kolmanneksi pahastuttavimmaksi koetaan se, että lahjan saaja hyötyisi lahjasta rahallisesti.

– Joululahjojen myynti herättää tunteita, mutta samanaikaisesti se on kestävää kulutusta. 62 prosenttia suomalaisista pitää saadun joululahjan myymistä eteenpäin järkevänä. Eli järkevänä pitää osa heistäkin, jotka pahastuvat, jos oma lahja näkyy joulun jälkeen kauppapaikassa, Torin johtaja Jenni Tuomisto sanoo tiedotteessa.

Tiedot selviävät Torin marraskuussa tekemän kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 1 090 suomalaista. Vastaajista 10 prosenttia on nuoria aikuisia, 27 prosenttia ruuhkavuosissa, 19 prosenttia keski-ikäisiä, 22 prosenttia myöhäiskeski-ikäisiä ja 21 prosenttia eläkeiässä.

Eniten suomalaiset ovat laittaneet joulun jälkeen Toriin myyntiin vaatteita. Torissa on tällä hetkellä yhteensä 463 073 ilmoitusta vaatteista ja asusteista.

Toiseksi eniten myyntiin on laitettu sisustustavaraa. Kaikkiaan sisustus on kauppapaikan suurin tuoteryhmä, joten joulun jälkeen suomalaiset myyvät korostuneesti vaatteita. Seuraavaksi eniten ilmoituksia on jätetty elektroniikasta, leluista ja kosmetiikasta.

– Se, että kosmetiikka on nyt eniten kaupattavan tavaran joukossa, on selkeästi jouluilmiö. Kosmetiikka ei muulloin ole näin suosittu käytetyn tavaran kaupan kohde. Mutta jos pukki erehtyy luomivärin sävystä tai hajuveden tuoksusta, lahjan myyminen on vastuullisempi vaihtoehto kuin säilöminen käyttämättömänä kaappiin. Tarpeettomien tavaroiden myyminen eteenpäin on kestävää kulutusta, Tuomisto päättää.

