Joulukuun alkuun povataan runsaasti sateita. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Joulukuun alussa luvassa sadealueita toisensa perään

  • Julkaistu 30.11.2025 | 16:49
  • Päivitetty 30.11.2025 | 16:49
  • Sää
Itsenäisyyspäivää vietetään lauhassa ja sateisessa säässä.
Joulukuu alkaa Suomessa sateisissa merkeissä, sillä Forecan mukaan maan yli liikkuu lähiviikkoina sadelaueita ”yksi toisensa perään”. Lapissa valtaosa sateista on olomuodoltaan lunta, mutta Oulun eteläpuoleisessa Suomessa sateet tulevat vetenä. Jo maanantaiksi Suomeen leviää lännestä laaja sadealue, ja Lapin eteläpuolella lämpötilat liikkuvat 1-6 asteen haarukassa.

Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin olevan maanantaina huono Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja osissa Lappia.

Tiistain vastaisena yönä sadealue väistyy itään. Tiistaipäivä on melko poutainen, ja päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 1–7 astetta. Iltaa kohden lännestä leviää kuitenkin uusi sadealue.

Forecan ennusteessa myös lauantain itsenäisyyspäivää vietetään suuressa osassa maata lauhassa ja sateisessa säässä. Pohjoiseen luvataan itsenäisyyspäivänä pakkasta ja lunta, mutta maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä ja lämpötila pysyy plussan puolella.

 

