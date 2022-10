Joukko Venäjän sotilaita räjähtää videolla taivaan tuuliin

Ukrainan puolustusministeriö lähettää rankan videon ryydittämän viestin siviilikohteisiin maanantaina iskeneille venäläisille.

Alta löytyvä video ei sovi herkille. Siinä joukko venäläisiä sotilaita ilmeisesti tuhotaan räjähteellä. Räjähdyksen koon perusteella kyse ei todennäköisesti ole pelkästä miinasta vaan esimerkiksi jonkinlaisesta etälaukaistavasta räjähteestä . Tästä kielii myös iskun kuvaaminen. Räjähdys ahmaisee videolla koko joukon sisäänsä.

– Venäjän armeija osaa vain iskeä siviiliväestöä vastaan. Heidän pitäisi ottaa taistelemisessa oppia Ukrainan asevoimilta. Jotta voidaan varmistaa koulutuksen tehokkuus, on heidän antauduttava, puolustusministeriöstä viestitetään.

Venäjä iski tänään kymmenillä ohjuksilla kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Ainakin osa iskuista oli mitä ilmeisimmin suunnattu tarkoituksella siviilikohteisiin. Iskut on tuomittu laajasti.

The russian army only knows how to attack the civilian population.

They should learn how to fight from #UAarmy.

To ensure that training is effective, they need to surrender. pic.twitter.com/9ECWQOYCqN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022