”Joudutteko taas saarroksiin?” Venäjän joukkojen asema heikkenee etelässä

Ukrainan sotilastiedustelun kaappaaman viestiliikenteen perusteella Hersonin alueelle sijoitettujen venäläisjoukkojen tilanne on käymässä yhä tukalammaksi.

Dnepr-joen länsipuolella taistelevien yksiköiden huoltoa on häiritty pommittamalla ammusvarastoja sekä maantie- ja ponttoonisiltoja pitkän kantaman tykistöllä ja täsmäraketeilla.

Venäläislähteiden mukaan Ukrainan joukot ovat jatkaneet hyökkäystä kohti Mylovea, joka sijaitsee 30 kilometriä Beryslavin koillispuolella. Ukrainan asevoimat on kertonut vapauttaneensa viime päivinä viisi uutta asutuskeskusta. ISW-ajatuspaja huomauttaa katsauksessaan, että tarkkaa tilannetta on vaikea arvioida, sillä ukrainalaisjoukot ylläpitävät operatiivista hiljaisuutta.

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut kaapatun puhelun venäläissotilaan ja tämän tuttavan välillä.

– Kuulin, että olette taas joutumassa saarroksiin, onko näin, mies kysyy.

Sotilas vastaa kiroillen, että ukrainalaiset vaikuttavat olevan niskan päällä. Hänen mukaansa yksikkö on vetäytynyt noin 15 kilometriä. Sotilas kutsuu Ukrainan joukkoja ”saksalaisiksi”.

– Vetäydymme joka toinen päivä. Logistiikkaa tai mitään muutakaan ei ole, sotilas sanoo.

Toinen mies sanoo kuulleensa, että venäläisjoukkoja yritetään saartaa Dnepr-joen suunnasta.

– Koko rintama vetäytyy. [Ukrainalaiset] etenevät, sotilas toteaa ja käyttää ukrainalaisista solvaavaa termiä.

Sotilas valittaa, ettei tykistö tai Venäjän ilmavoimat pysty tukemaan puolustusta riittävällä tavalla. Hänen mukaansa osa joukoista on hylännyt kalustonsa ja paennut paikalta.

– He etenevät Sjeverodonetskissa ja siellä missä sinä olet. Mitä h***ettiä, venäläismies ihmettelee.

Sotilas kertoo olevansa itsekin hämillään ja järkyttynyt. Yksikkö on joutunut lähes saarretuksi jo kolme kertaa. Mies sanoo Ukrainan tykistön pommittaneen venäläisjoukkojen asemia kiivaasti.

– Emme syö tai peseydy ja piileskelemme metsässä kuin kodittomat.

Russian soldier in Kherson is complaining about constant retreating under heavy Ukrainian fire. His friend keeps wondering how is it possible that Russians have no weapons to resist effectively. pic.twitter.com/ecpKtVIvK7

— Dmitri (@wartranslated) October 12, 2022