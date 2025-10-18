Donald Trumpin Tomahawk-päätöksen pitäisi olla Euroopalle herätys, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell viestipalvelu X:ssä.

Limnellin mukaan Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin tapaaminen Valkoisessa talossa päättyi varoitusmerkkiin koko lännelle. Tomahawk-ohjukset jäivät saamatta Zelenskyin vetoomuksista huolimatta. Samalla jäi epävarmuus Yhdysvaltojen sitoutumisesta.

– Zelenskyi puhui voiman välttämättömyydestä, Trump varovaisuudesta, Limnell sanoo.

– [Vladimir] Putin kuuli vain yhden sanan: tilaisuus.

Kokoomusedustaja huomauttaa Zelenskyin myös puhuneen voimasta, Trumpin taas vakaudesta. Ilman voimaa vakaus on Limnellistä kuitenkin vain illuusio. Pitkän kantaman iskukyvyn menettäminen tarkoittaisi valttikortin menettämistä rauhanneuvotteluissa.

– Rauhanneuvottelut ilman voimaa eivät ole rauhaa, ne ovat askel laajemman sodan mahdollisuuteen, Limnell tiivistää.

Trumpin ilmoitus tapaamisesta Putinin kanssa Budapestissa lähettäneekin Kremliin viestin, että aikaa on. Se tarkoittaa Limnellin mukaan lisää toimia Ukrainan rintamalla, hybridivaikuttamista, kyberpainetta ja rajan testaamista ennen seuraavia poliittisia ratkaisuja.

Tilanteen pitäisikin kansanedustajasta olla Euroopalle herätys. Limnell peräänkuuluttaa, että maanosan olisi oma luotava pelote sekä oma teollinen ja poliittinen selkäranka.

Tiivistettynä, jos Yhdysvallat epäröi, niin Euroopan on toimittava.

– Lisää ammus- ja ilmapuolustustuotantoa, kykyä tukea Ukrainaa suoraan ja puolustaa Itämerta yhdessä, Limnell listaa.

Lopuksi Limnell toteaa, että nyt ei testata vain Ukrainan kestävyyttä, vaan koko lännen moraalista selkärankaa. Panokset ovat suuret. Hän muistuttaa, että rauha ja todellinen turvallisuus eivät synny kompromissista, vaan siitä, että hyökkäys ei enää kannata.

– Jos Venäjä saa rauhan ilman vastuuta, se palaa entistä vahvempana, Limnell varoittaa.

Trumpin ja Zelenskyn tapaaminen päättyi varoitusmerkkiin koko lännelle: Tomahawk-ohjukset jäivät hyllylle, ja samalla jäi epävarmuus Yhdysvaltain sitoutumisesta. Zelensky puhui voiman välttämättömyydestä – Trump varovaisuudesta. Putin kuuli vain yhden sanan: tilaisuus. 🧵 — Jarno Limnell (@JarnoLim) October 17, 2025